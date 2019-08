Mitos y verdades del aguacate

Es indudable el gran éxito que está consiguiendo el aguacate, La fruta de la vida, en los últimos tiempos. Esto se debe a los beneficiosos nutrientes que contiene para el organismo y el cuerpo, en especial los ácidos grasos monoinsaturados. Además, si a esto se añade su sabor único y su versatilidad, el aguacate se convierte en el alimento indispensable de este verano.Muchas son las dudas que se plantean sobre cómo y cuándo comer aguacate, que si engorda, que si se puede congelar o no, si se puede comer todo el año, si es mejor tenerlo en la nevera o a temperatura ambiente… Un sinfín de dudas que la Organización Mundial del Aguacate (WAO, por sus siglas en inglés) que recoge la agencia Marco que despeja a continuación:Cuatro mitos del aguacate1. El aguacate engorda. Esta fruta es una de las que más alto contenido en grasa tiene, 15% de ácidos grasos. Pero estas grasas, son monoinstauradas, es decir «buenas». Es un alimento que sacia rápidamente y tiene lenta digestión por lo que el metabolismo tarda más en volver a pedir comida. Por lo tanto, te puede ayudar llevar una dieta más saludable y controlar más el apetito.2. No se puede congelar. Este es uno de los mayores mitos que rodea al aguacate, y sí, sí que se pueden congelar. La mejor manera de hacerlo es pelándolos, partirlos por la mitad y quitarles el hueso. Además, para que se mantengan durante más tiempo, lo mejor es mezclarlos con jugo de limón antes de empaquetarlos.3. Solo sirve para ensaladas. Gracias a su gran versatilidad, el aguacate se puede usar en las tres comidas del día. Tanto para el desayuno, como la comida y la cena. Su gran potencial para elaborar platos salados y dulces, así como smoothies o incluso hasta mascarillas faciales, desmontan el mito de su único uso para ensaladas. Además, puede ser un gran sustituto de la nata o mantequilla.4. Envolver el aguacate con periódico para que madure. Simplemente con dejarlos fuera de la nevera, a temperatura ambiente es suficiente para que maduren, por el contrario, si se meten en el frigorífico, este acto ralentizará el proceso de maduración. También se recomienda ponerlos cerca de un plátano o una manzana porque la fruta amarilla libera gas de etileno, considerada la «hormona del envejecimiento de las plantas», una hormona vegetal natural que acelera el proceso de maduración.Cuatro verdades del aguacate1. Alto contenido en potasio. Sorprendentemente, el aguacate tiene más potasio que el plátano, exactamente 485 mg frente a los 370 mg del segundo. Se convierte así en una de las pocas frutas altas en este mineral.2. Potencia el cerebro. Y es que son muchos los beneficios que tiene el aguacate para el organismo humano. En concreto, La fruta de la vida contiene un alto contenido en vitamina E y Omega 3, esenciales para proteger el cerebro del desgaste prematuro.3. Previene la osteoporosis. La vitamina K, presente en varias frutas como en el aguacate, puede desempeñar un papel clave en el tratamiento de la osteoporosis puesto que ayuda a mantener los huesos sanos. Además, mantiene el corazón fuerte y ayuda a que la sangre no coagule.4. Mejora la digestión. El aguacate es una fruta con casi 7 gramos de fibra por unidad y comer alimentos con fibra previene el estreñimiento, por lo que contribuye a mantener el sistema digestivo saludable.Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticiasO súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia