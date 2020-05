MLB presenta plan de seguridad ante la pandemia

Escuchar Nota

New York.- En el plan de las Grandes Ligas de regresar a la actividad se incluye el procesamiento de más de 10 mil pruebas de detección de coronavirus, según un documento que se conoció este sábado en varios medios estadounidenses.



En el borrador del manual de salud y seguridad, que publica ESPN, agrega la revisión de campos de juego y entornos para alentar el distanciamiento social y reglas rigurosas destinadas a prevenir la propagación de la pandemia de coronavirus.



EL PROYECTO



Se contempla pruebas, viajes, ajustes en los campos de juego, entre otras medidas.



Se indica en el texto que peloteros y otro personal del equipo que no participe en el juego se sentarán en las gradas, separados por al menos seis pies entre sí. Los mismas medidas de distanciamiento aplicarían durante la interpretación del himno nacional.



Los golpes de puño y abrazos estarían prohibidos, al igual que escupir, usar tabaco y masticar semillas de girasol.



Los lanzadores tendrían su propio juego de bolas para lanzar durante las sesiones de bullpen.



Se desanimaría a los jugadores de bañarse en los campos de juego después de cada partido y no se les permitiría tomar taxis o usar aplicaciones para compartir viajes cuando estén como visitantes.



Grandes Ligas dividirían a las personas en niveles de seguridad.



En el nivel 1 estarían los jugadores, personal en el campo y personal médico, y el nivel 2 otros empleados "esenciales", incluidos los funcionarios de recepción, que reciban pruebas consistentes.



Alrededor de 100 personas comprenderían los dos niveles superiores, con otro personal que no necesariamente interactúa con ellos, como los equipos de limpieza y los jardineros en el nivel 3.



Los jugadores se someterían a pruebas de temperatura múltiples diariamente, incluso en casa antes de dirigirse al campo de juego.



MLB probaría a los individuos de nivel 1 y 2 para el coronavirus varias veces a la semana, según el documento, llamando a las pruebas "un componente crítico" del regreso del juego.



Los miembros de la familia también serían evaluados.Además, el documento dice que la liga "ofrecerá diagnósticos gratuitos y pruebas de anticuerpos/serología... para los trabajadores de la salud u otros socorristas en las ciudades de origen de los clubes como un servicio público".



Se indica en el texto que quienes resulten positivos serán puestos en cuarentena de inmediato.



Información por Milenio