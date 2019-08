Moches empezaron con Carstens: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al ex Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, de iniciar el reparto de "moches", a fin de que se lograra aprobar el Presupuesto por unanimidad."Carstens era Secretario de Hacienda y sacaba la aprobación de presupuestos por unanimidad, ¿cómo le hacía? ¡Era un mago!"Pues repartía, ahí empezó lo de las partidas de moche y luego se generalizó, se volvió práctica cotidiana, se degeneró", afirmó en conferencia matutina.El Mandatario dijo que, en algún momento, comentó a legisladores que no era posible aprobar el Presupuesto por unanimidad."Llegó el momento en que les dije a nuestros compañeros legisladores: 'no es posible, cómo aprueban todo el Presupuesto'. A partir de ahí ya hubo unos 20 0 30 que se oponían", agregó.