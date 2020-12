Moctezuma aparece con Ebrard, 2 días después de ser nombrado embajador en EU

Escuchar Nota

Al encabezar la «Instalación de la Mesa Interinstitucional para la Atención Integral a Familias Mexicanas en Retorno» el secretario @m_ebrard agradeció el esfuerzo integral que se está haciendo desde distintas instituciones para apoyar a los migrantes en su retorno a México. pic.twitter.com/kJOHMD1kgh — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 18, 2020

encabezó hoy un evento en el que participó, y ladivulgó una fotografía de ambos secretarios –a sana distancia–, rompiendo así dos días de silencio respecto al anuncio del presidentedel próximo nombramiento del todavía secretario de Educación Pública como próximo embajador de México en Washington.Moctezuma fue el único secretario de Estado en acudir a la instalación de la, convocada por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y presidida por Ebrard.Por parte de las demás dependencias acudieron, mientras que la secretariaparticipó de manera virtual, y aprovechó su participación para felicitar a Moctezuma por su nombramiento, quedio a conocer el pasado miércoles 16, apenas dos días después que la embajadoraanunciara su próxima jubilación.Desde ese día, Ebrard y los principales funcionarios de la Cancillería mantuvieron un silencio absoluto sobre ambos anuncios, de los que quedaron apartados.Durante el evento protocolario de hoy,dirigió dos veces la palabra a–le llamó “señor secretario” en ambas ocasiones–, pero no lo felicitó, ni tampoco se refirió en público a su próxima colaboración en el ámbito de la relación bilateral con el gobierno estadunidense de Joe Biden.Moctezuma, por su parte, expresó su agradecimiento por “la invitación que me hizo el cAl final del evento, la Cancillería difundió una fotografía informal de ambos hombres, ysubió una fotografía en la que saluda “de codos” a Ebrard. El canciller no apareció en una foto más oficial del evento, en la cualdel gobierno federal.