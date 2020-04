Modelo acusa a Maluma de haberla obligado a tener un trío con su mejor amigo

Escuchar Nota

“Que Maluma la obligó a tener relaciones sexuales con su mejor amigo y él al mismo tiempo. Esto sucedió en Cancún después de un concierto que dio él”.



Ciudad de México.- El reportero de Fórmula Espectacular, Gabriel Cuevas, dio a conocer en su canal de YouTube queLa modelo le contó a Gabriel Cuevas que Maluma interactuó con ella desde el concierto, en pleno escenario:“Ella subió al escenario. Él le cantó una canción, la besó en el escenario, se apagan las luces y después se dan otros besos”.Pero después de ese momento, Gretell Dorado confesó que se desarrolló una “historia de terror”.Relató que el guardia de seguridad la invitó a una fiesta en la suit con Maluma“Llegué, estaba él sentado en la cama, en bata y estaba ahí Pipe (…) comenzamos a convivir y a tomar”.En ese momento no sabía lo que hacía, no me sentí bien, me sentí usada, utilizada, y literal decepcionada de todo porque nunca esperé eso de él”.Gretell asegura que no estaba consciente en ese momento y que no disfrutó la experiencia; “fue horrible”, y aseguró que tiene derecho a tener relaciones sexuales con quien quiera, “pero no te tienen que obligar si tu no quieres”.Dijo que tenía miedo de hablar del tema “por cuestiones de que te van a juzgar, de qué nadie se va a poner en mi lugar, de todo lo que pasé y lo que viví”.