Modelo acusa a Timothy Hutton de violarla cuando ella tenía 14 años

Escuchar Nota

"Fue una mala experiencia sexual, eso es lo que era. Fue una primera experiencia realmente mala y eso nunca volverá a suceder”.

El actor estadunidense, en la década de los ochenta.De acuerdo a información de The Hollywood Reporter,y asegura que es un plan para extorsionarlo.Johnston señaló que; él y dos amigos iniciaron conversación con ella y dos amigas adolescentes de la escuela. Las invitaron al hotel donde se hospedaba Hutton, ahí sirvieron bebidas a las chicas y el actor se acercó a Sera, la llevó a su habitación y la violó mientras un amigo observaba.y quería seguir con su vida adelante.Johnstonsobre el presunto incidente.Entre los trabajos más actuales de Hutton se encuentran las series The Haunting of Hill house, How to Get Away With Murder, y Tom Clancy´s Jack Ryan, asimismo aparecerá en la película The Glorias.