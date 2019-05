Modelo que colapsó en desfile estaba enfermo

El modelo brasileño Tales Cotta, que murió el pasado 27 de abril tras colapsar repentinamente mientras participaba en la Semana de la Moda de San Pablo, sufría de un problema cardíaco no diagnosticado, reveló la autopsia del joven de 26 años de edad.El informe médico, que fue divulgado por el portal de noticias brasileño G1, dice que la enfermedad no fue detectada a lo largo de su corta vida y derivó en un edema pulmonar agudo (una acumulación de líquido en los pulmones) que causó su muerte.La autopsia también descartó la presencia de drogas y alcohol en el cuerpo de Tales, lo que respalda la creencia inquebrantable de la familia de que el modelo llevaba una vida limpia y saludable.Los investigadores forenses concluyeron que tampoco había evidencia de un crimen, lo que significa que su muerte podría atribuirse a causas naturales."Tales padecía una enfermedad cardíaca que quizás el propio modelo no sabía que tenía", según el examen realizado por la división técnica y científica del Instituto Médico Legal.La enfermedad subyacente del modelo sigue siendo un misterio, ya que el documento utiliza el término genérico de enfermedad cardíaca pero no especifica qué tipo de condición sufría el modelo."Después de la hipótesis de intoxicación exógena aguda y que no se puede establecer la causa de la muerte, [la muerte] probablemente ocurrió debido a un edema pulmonar agudo secundario a una enfermedad cardíaca previa no diagnosticada", dice un extracto del informe.Aunque pueda parecer inusual que la enfermedad cardíaca no haya sido nombrada, los médicos especialistas aseguraron que esto a G1 que esto "no impidió que los médicos forenses concluyeran que Tales murió de un problema cardíaco que progresó a un edema pulmonar agudo, lo que es bastante inusual para los hombres jóvenes de su edad".Cotta estaba desfilando el pasado 27 de abril para la marca Också, durante la jornada de clausura de la Semana de la Moda de San Pablo, cuando comenzó a tambalearse y, finalmente, terminó en el suelo, inconsciente.El joven modelo fue atendido de inmediato en la pasarela y llevado de urgencia a un hospital cercano, pero murió poco después, cuando era atendido por los médicos. Los profesionales del Hospital Municipal de Sorocabano, donde fue atendido, dijeron en ese entonces que "podría haber tenido una cardiopatía congénita no detectada".