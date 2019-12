Modelos y empresarios mueren al estrellarse avioneta en Venezuela

La avioneta King Air100, YV-1104 se precipitó en Charallave



Lista de tripulantes:



Cap. Hector Alemán,

Cop. Rafael Aristigueta

Marielbys Contreras

Rafael Araujo

Humberto Vivanco

Daisy Colina

Ana Fots

Mariano Diaz

Alejandro Enrique "Aleko" Suegart #Venezuela pic.twitter.com/qheY7WVtYW — Pan Tierra y Trabajo... (@ADECOxSIEMPRE) 20 de diciembre de 2019

Al menos 9 personas perdieron la vida este jueves al caer en la avioneta King Air 100 matrícula YV-1104 en la que viajaban.La avioneta fue declarara enla noche de este jueves, tras perder contacto con la torre de control del aeropuerto metropolitano de Caracas, Venezuela, Oscar Machado Zuloaga, ubicado en Charallave.La aeronave King 100 siglas YV 1104, que partió de Guasipati, estado Bolívar, perdió contacto a cinco millas naúticas del aeródromo mirandino, que era su lugar de destino.La avioneta siniestrada se desplomó este jueves a 8 kilómetros del aeropuerto de Caracas, cuando estaban dispuestos a aterrizar.Una de las versiones que manejan medios venezolanos sobre el accidente es queMientras que, Protección Civil Miranda informó que, “se trata de una fase de alerta (Alerfa , emitida por la torre de control del Aeropuerto de Caracas Oscar Machado Zuloaga, donde indica de una aeronave modelo King Air 100, matrícula YV1104, que perdió comunicación a 5 millas del aeropuerto (lugar de destino) (sic)”.En la avioneta viajaban seis pasajeros identificados como: Mariano Agustín Díaz Ramírez, Marielbys Alejandra Contreras Cardenas, Daisy Maigualida Colina Polanco, Humberto José Vivanco Quintero, Ana María del Carmen Fois Colina, Alejandro Enrique Suegart Bonnet, informóde Venezuela.Los capitanes Héctor Alemán y Rafael Aristigueta tenían a su cargo el control de la aeronave. Otro miembro de la tripulación era Rafael Araujo Cardozo., una de las víctimas, está. En mayo de 2015 fue detenido por el Ministerio Público por lavado de dinero y narcotráfico; sin embargo, dichas acusaciones no prosperaron.La modelo Ana Fois había en su cuenta de Instagram horas antes del accidente en el que se mostraba en el Parque Nacional Canaima.Humberto Vivanco y Mariano Díaz Ramírez, por su parte, son dos empresarios de Lara vinculados con negocios del fútbol, entre otras actividades.Vivanco era conocido como “La Amenaza de Orchila”, apodo ganado de boca del mismísimo Hugo Chávez. Ex miembro de la Fuerza Armada Nacional (FANB), el ex militar formó parte de la tropa que rescató al fallecido ex presidente de La Orchila en el intento de golpe de estado de 2002.Marielbys Contreras es otra de las modelos que iban en el avión y amiga de Lois. Se desconoce qué hacían en el vuelo las mujeres y el vínculo que las unía con los hombres de negocios.