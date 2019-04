Modere comida e ingesta de alcohol en Semana Santa

Ante el inicio de la temporada vacacional, la Secretaría de Salud en la entidad exhorta a las familias coahuilenses a moderar principalmente el consumo de comida y la ingesta de alcohol para preservar su salud y evitar posibles accidentes.Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud del Estado, enfatizó que los buenos hábitos alimenticios deben mantenerse debido a que enfermedades como la diabetes e hipertensión son controlables, más no curables, por lo que es importante no caer en el exceso de comida que puedan elevar el consumo de glucosa y colesterol en la sangre.Por su parte, Martha Alicia Romero Reyna, subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud, destacó que es necesario moderar la cantidad de alimentos, evitar consumirlos en la vía pública y procurar aquellos de carácter saludable.Lo que debemos preferir y consumir en mayor cantidad son las frutas de temporada, además de reducir aquellos altos en grasas.La Secretaría de Salud hace un llamado a la población a moderar el consumo de alcohol debido a que es común que se eleve la ingesta durante esta temporada.“Es un factor importante que afecta la salud y puede ocasionar accidentes viales de fatales consecuencias”, manifestó.Recordó la importancia de practicar actividad física diaria, preferentemente 30 minutos, que ayudarán a mantener una buena salud.“No debemos de dejar de lado la activación física, es necesario fomentar en los niños estas prácticas jugando con ellos y aprovechando espacios públicos para ejercitarse”, comentó.“Cada persona puede llegar a subir hasta 3 kilos, promedio, durante estos días por comer en exceso.“De la misma manera, en cada Hospital General contamos con un módulo de asesoría que está al servicio de la población”.- Si maneja, descanse previamente lo necesario antes de abordar su auto.- Evite consumir bebidas embriagantes.- Planee su trayecto y destine lugares para descansar. Evite el agotamiento.- Lleve consigo un pequeño botiquín médico.- Procure que adultos mayores y niños viajen en lugares cómodos.- Evite consumir alimentos en establecimientos de dudosa procedencia, especialmente en carretera.- Consulte las temperaturas de los lugares a visitar y lleve consigo la ropa adecuada.- Use bloqueador, gorra o sombrero y manga larga de colores claros.- No se exponga al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.