Modifica empaques para hacer conciencia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En un principio muchas marcas decidieron modificar sus logos para mostrar su apoyo en medio de la contingencia. Ahora la tendencia parece haberse movido a los empaques y Kellogg es la más reciente firma en sumarse a esta nueva tendencia.



En días recientes Bimbo anunció un nuevo look al packaging para su pan de caja, en el que se muestra al reconocido Osito Bimbo sosteniendo una carta en la que se lee: “Este pan lo tienes en tus manos gracias a todos y cada uno de ellos, nuestros colaboradores de ventas, logística y fábricas, que salen a trabajar cada día para que nunca nos falte el pan en casa. #Gracias Equipo”.



Posteriormente fue Coca-Cola la que modificó sus latas para plasmar la silueta de una de sus emblemáticas botellas de vidrio con una lista de profesiones y oficios que ante la pandemia no han detenido sus labores.



Gran mensaje



Ahora, Kellogg México decidió eliminar las marcas de sus cereales más reconocidos para enviar un mensaje de apoyo a todos los consumidores que atraviesan un momento complicado por la pandemia.



Se trata de una edición especial de cajas de sus emblemáticos cereales que busca reconocer a las familias que se han quedado en casa.

Estas cajas no estarán a la venta, se pueden obtener a través de trivias en medios de comunicación y dinámicas en redes sociales desde las cuentas de la comunidad Kellogg.