Modifican estímulos a gasolinas

Por considerar que los estímulos a gasolinas no llegan al consumidor final, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) modificó el esquema con el que se fijaba el estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), desvinculándolo de elementos que no permitían mejores precios al público.La dependencia explicó que la fórmula que se había empleado para determinar el estímulo consideraba estimaciones de los precios al mayoreo, compuestos por las referencias internacionales, el ajuste de calidad, los costos de almacenamiento, la logística e impuestos; y por el otro, del margen de las estaciones que venden al menudeo.“El objetivo del estímulo es proteger el poder adquisitivo de los usuarios finales ante movimientos en las referencias internacionales de los combustibles. Por lo anterior, a partir de este lunes 11 de marzo el esquema de determinación del estímulo considerará los precios al mayoreo en lugar de los precios a los usuarios finales”, indicó.No obstante, un análisis de Hacienda reveló que al incrementarse los precios al mayoreo y al activarse los estímulos para lograr su disminución, los precios al público no lo hacían con la misma velocidad ni en la misma proporción. Así, el beneficio del estímulo no era transmitido en su totalidad a los consumidores finales.