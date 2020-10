Mohamed Salah defiende a vagabundo de acoso y le regala dinero

Escuchar Nota

Mo Salah saw a group of lads abusing a homeless man so he went over, stopped the abuse and told them it could be them one day.



He then withdrew £100 from the cash machine and handed it over to the grateful man.pic.twitter.com/AUwTlVHwib — Purely Football (@PurelyFootball) October 7, 2020

“Estaba más que contento. Soy un gran admirador. Mo es un héroe de la vida real para mí y quiero agradecérselo”, señaló Craig, de 50 años.



“Solo supe que no estaba alucinando cuando Mo me dio increíblemente 100 libras. Qué leyenda”.

he noticed some boys were exposed to a homeless man Salah did not like what was happening, so he got out of his car and scolded the boys The man reveals that Salah gave him 100 pounds as help Homeless man David Craig “Salah is a hero in my eyes. I thank him for everything.”pic.twitter.com/qG4PYagrWL — Madar Duale (@MadarDuale) October 7, 2020

No es la primera vez que el delantero del Liverpool, brilla por su calidad humana fuera de los terrenos de juego. La estrella egipcia se caracteriza por su nobleza y recientemente quedó comprobado nuevamente. Los hechos se registraron el pasado jueves después del duelo donde el Liverpool enfrentó al Arsenal en la Capital One Cup, cuando Mohamed los increpó y les dijo que "tuvieran cuidado" porque "ellos podían acabar en la misma situación". Esto no fue todo, una vez sacudido el asedio, el goleador de los Reds. El indigente acosado por el grupo de jóvenes se llama David Craig, que ha sido entrevistado por el diario The Sun para hablar de aquella terrible y al mismo tiempo bonita experiencia. "Mo fue tan maravilloso como lo es el campo", declaró. "Me estaban insultando, preguntando por qué estaba pidiendo y diciéndome que consiguiera un trabajo", recuerda el hombre, que vive en la calle desde hace seis años después de un enfrentamiento con su familia y duerme cada noche a la intemperie en las cercanías de Anfield. A Salah no le gustó lo que estaba pasando, así que salió de su auto y los regañó.