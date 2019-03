Molesta el arte de la Plaza de la Mujer

Usuarios de redes sociales y colectivos de mujeres en Torreón manifestaron su desagrado con la recién inaugurada Plaza de la Mujer, misma que fue instalada oficialmente ayer por el alcalde Jorge Zermeño en la calzada Colón, consideran como "falta de respeto" las obras con con piezas usadas de cocina, tales como ollas y sartenes, los cuales fueron pintados de diversos colores y agrupados para formar árboles de metal; en algunos de los sartenes se escribieron algunos poemas y testimonios de violencia de algunas víctimas."Me parece una falta de oficio político impresionante, realmente es el teatro del absurdo con esta administración, acaban de aprobar un manual de lenguaje inclusivo y no sexista, estamos hoy en el Día Internacional de la Mujer y salen con estas cosas... no puede ser que se pongan a develar una escultura con ollas y sartenes, que reproduce estereotipos que están tan vistos, realmente no tengo un calificativo para esto", reclamó Adriana Romo, de la Red de Mujeres en La Laguna.Adriana Romo dijo que el proyecto además ha generado "enojo", no sólo por el "mal gusto y la falta de estética de las obras de los sartenes, sino por el hecho de que se llevó a cabo con dinero público. No estamos de acuerdo en que usen nuestro dinero en esas mamarrachadas", señaló.