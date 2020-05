Molotov adapta uno de su clásicos para que la gente no salga de casa

Escuchar Nota

"Si todos juntos nos cuidamos quedándonos en casa, saliendo solo para lo más indispensable, tomando todas las precauciones posibles, pronto volveremos poco a poco a nuestras vidas y trabajos. De lo contrario corremos el peligro de que el contagio siga aumentando hasta llegar al número de víctimas que hemos visto en otros países”, declaró el guitarrista y vocalista Paco Ayala, de acuerdo con un comunicado.



.- La banda mexicanahizo una adaptación de su emblemático tema Puto, que ahora se llama Juntos, con el fin de enviar un mensaje al público sobre la importancia de seguir las medidas sanitarias y precautorias para detener el contagioAsimismo la agrupación hace un reconocimiento dentro de la canción para los trabajadores esenciales.La nueva letra de Juntos advierte a los mexicanos lo que puede pasar si no se actúa con responsabilidad al permanecer en casa:¡Bruto!El que no se lo tome en serio.¡Duro!Puede llegar al cementerio¡Sumo!A no salir a echar desmadre¡Junto!Cuido a mis nenas y a mi madre¡Asunto!Si es que sales por la papa¡Punto!En la boca ponte tapa¡Sumo!Desde mi casa en mi trinchera¡Junto!A los doctores y enfermeras”ya se puede escuchar a través del sitio oficial web de, además está disponible la descarga de distintos diseños de pósters del nuevo título como parte de su lanzamiento.