Mon Laferte podría ser multada por pintar mural en sitio histórico de Chile

"Me gusta democratizar el arte, que quede como también afuera, que la gente que pase también pueda ver y alegrar un poquito el paisaje", explicó la cantante en una conferencia vía Zoom.

"No aceptamos muros que, por ejemplo, estén en el sitio de Patrimonio o si está en la zona de Amortiguación si no hay permiso del Consejo de Monumentos; o definitivamente lo que hacemos es volverlo a su color".

"Día uno" se llama el mural que la cantantepintó en Valparaíso, como parte de su exposición "Procesión" que abrió sus puertas el lunes en la Casa Arte Bahía Utópica, en cerro Alegre, Chile.La obra plasmada en una de las paredes de esta última, tiene 12 metros y se trata del segundo de su tipo que Laferte realiza en esa ciudad, ya que en 2019 había pintado uno en la subida Cumming.Asimismo, señaló que para ella el cerro Alegre "es una galería al aire libre, está lleno de obras increíbles y me gusta ser parte también de esta galería al aire libre". El problema es que el lugar donde está ubicado "Día Uno" es Zona típica desde 1979, por lo que la cantante debería haber pedido los permisos respectivos al Consejo de Monumentos Nacionales para realizarlo, según explicó la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Valparaíso, Constance Harvey.En ese sentido, la autoridad explicó a El Mercurio de Valparaíso que si la obra no tiene los permisos, "ella (Laferte) podría arriesgar una multa"., y que deberá ser el Consejo de Monumentos el que deba resolver al respecto. La seremi también manifestó su inquietud por el hecho de que "Valparaíso aún no conozca o no sepa cuáles son los atributos que la hacen poseedora de esta nominación de sitio de Patrimonio (...) y cómo hay que proteger esos atributos".. "En cualquier espacio las acciones de arte deben estar hechas en comunión con las comunidades y con los territorios", señaló Harvey, y recordó que es precisamente eso lo que busca Emerge Valparaíso, iniciativa mediante la cual se intervienen fachadas para que vuelvan a su color o se pintan murales en diferentes lugares de la ciudad, pero no en el Barrio Puerto.Finalmente, Harvey descartó que sus declaraciones estén relacionadas con el valor artístico del trabajo de Mon Laferte, sino que su preocupación tiene que ver más con el lugar en el que se hizo el mural.