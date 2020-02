Monarcas consigue su primer triunfo tras pegarle al Atlas

Escuchar Nota

#ElResumen

Revive los goles y el resumen de los mejores momentos del enfrentamiento entre Atlas y Morelia en el encuentro de la #Jornada5 #Clausura2020#LigaBBVAMX #CreandoOportunidades #PorLaEducación pic.twitter.com/inC9EZ5Bu9 — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 7, 2020

Debut con el pie izquierdo de. Su equipo tuvo para irse arriba en el marcador en la segunda mitad por 2-1, frente a Monarcas pero Ignacio Jeraldino falló desde los once pasos y los rojinegros cayeron 3-1.. Noche de varios aspectos a resaltar. Se levantó el veto, debutó el nuevo técnico y hasta cambió de árbitro de último momento. Fútbol en jueves por la noche en el Estadio Jalisco no fue la única novedad.Rafa Puente apostó por una línea de cinco en el fondo al principio, le dio el voto de confianza a un borrado Manuel Balda que por primera vez desde que llegó el torneo pasado, fue titular en liga; Ignacio Jeraldino y Javier Correa de inicio. Toda la carne al asador.Por el primer tiempo fue gris, todo al punto de que Morelia llevó la pauta de las acciones. Fueron 10 primeros minutos en donde Atlas buscó, pero Pablo Guede modificó hasta nulificar al punto de hacerle ver inoperante.Al 15’ Camilo Vargas salvó un remate de Jorge Valdivia de cabeza que peligrosamente se colaba por el segundo poste, pero el guardameta colombiano desvió a tiempo con un manotazo para enviar a tiro de esquina.. Dato no menor, todos los balones por aire los ganaron a la línea defensiva de los Zorros. Fernando Aristeguieta intentó la chilena en una doble jugada de tiro de esquina, pero el balón pegó en José Ortiz que al acabó mandando al fondo de la red.Fue entonces para el segundo tiempo que Puente modificó. Sacó a Balda que pasó de largo para dar ingreso a Jairo Torres y mordicar su esquema a un 4-3-3. Los Rojinegros pasaron de lo que fueron a lo que pueden ser con el nuevo técnico.Aquello les alcanzó para empatar el partido.Luciano Acosta la dejó servida para el delantero que solamente la tuvo que empujar.La portería de Sebastián Sosa estuvo en constante peligro por lapso de 20 minutos, Atlas se convirtió en un vendaval y generó una pena máxima al 64’ luego de ser revisada por el VAR. Ignacio Jeraldino tuvo la voltereta, pero Sebastián Sosa le atajó el penal, fue ahí que todo se derrumbó.r se la encontró en el área. Otra vez en balón parado, para su suerte, el balón entró al fondo de la red y regresó la ventaja para Morelia que ya era amo y señor una vez más de las acciones.. Como buen cazador, el visitante olió la sangre de su presa y clavó el tercero vía Aristeguieta. La desesperación de la gente ya era evidente.Atlas fue luz por 20 minutos y sombra los otros 70. El equipo se fue abucheado y recriminado. El debut de Rafael Puente del Río acabó con goleada y el claro ejemplo de que a este grupo le falta mucho por mejorar.Con información de Milenio