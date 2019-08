Monarcas suma su primer triunfo del torneo

El conjunto de Monarcas Morelia sumó sus primeros tres puntos del campeonato luego de vencer por 1-2 a los ‘Tuzos’ del Pachuca, quienes no han podido ganar en lo que va de la temporada, sumando ocho goles en contra en tres partidos disputados.Monarcas perdonó a los locales a penas al minuto 6' en un tiro de esquina, la pelota viajó hasta el segundo poste llegando a los pies de Mario Osuna que logró hacer el remate, sin embargo, la pelota se fue por un lado del arco.Los ‘Tuzos’ estuvieron cerca de quedar en inferioridad numérica al minuto 21' luego de una fuerte falta del juvenil Víctor Mora sobre el argentino Lucas Villafáñez, en primera instancia el árbitro Erick Yair Miranda determinó sancionar con tarjeta amarilla, la jugada debió ser revisada en el VAR en donde el silbante mantuvo su postura.Con el correr de los minutos el partido comenzó a romperse, ambas escuadras tuvieron sus respectivas chances para ponerse arriba en el marcador, sin embargo, fue Morelia al 41' quien pudo mover los cartones, Gastón Lezcano puso un centro para Mario Osuna quien tocó de taco para la llegada de Edison Flores, el peruano hizo un doble amague e impactó al arco dejando sin oportunidad al arquero Rodrigo Rey.En la segunda mitad Rubens Sambueza hizo su debut con la camiseta de los ‘Tuzos’, ingresando en lugar del colombiano Edwin Cardona quién había hecho un buen primer tiempo.En el ocaso del partido los dirigidos por Martín Palermo comenzaron a presionar obligando a Monarcas a jugar al contragolpe, al 77' Aldo Rocha tomó la pelota en medio campo e impactó desde las afueras del área, el disparo parecía no llevar veneno sin embargo la pelota botó antes de que el cancerbero de Pachuca, Rodrigo Rey, pudiera reaccionar colándose al fondo de las redes.Al 84' Monarcas perdonó el tercero por vía de Fernando Aristeguieta, el venezolano venció en el mano a mano a Barreiro quedando solo frente al arquero, sin embargo, el impacto no prosperó quedando en las manos de Rodrigo Rey.Pachuca acortó las distancias al 86', Jonathan Copete hizo un buen recorte por banda izquierda ingresando al área, el atacante metió un centro mismo que fue desviado por el defensor ecuatoriano Gabriel Achilier, la pelota, para mala fortuna de los visitantes terminó en gol.La anotación hizo que el cierre se volviera dramático, sin embargo, el tiempo no fue suficiente para que el equipo hidalguense lograra el empate.