Monarcas y Lobos reparten puntos

La Monarquía le dio una vida más al Veracruz.Morelia vino de atrás para igualar 1-1 con Lobos BUAP y alargar la agonía de los escualos en su lucha por no descender.El triunfo de los poblanos dejaba sin esperanzas a los jarochos, por lo que fueron salvados por un tanto de Sebastián Ferreira que puso la igualada antes del medio tiempo.Sebastián Sosa fue factor para que Lobos no tuviera una ventaja mayor en la primera parte. El uruguayo salvó su puerta con una gran reacción a disparo de Michaell Chirinos a bocajarro apenas al 18'.Los licántropos encontraron la puerta a balón parado con un cabezazo de Michael Orozco al 38', pero al 44' Edison Flores asistió, con túnel incluido, a Ferreira quien cruzó a José Antonio Rodríguez para igualar el marcador.El complemento distó de lo que dejó la primera parte pues fueron los locales quienes generaron las oportunidades más peligrosas de gol.La más clara fue un cabezazo de Gabriel Achilier, quien buscó cruzar a Pepe Toño, pero el arquero licántropo voló para sacar a una mano el esférico, que ya estaban cantando los purépechas al 69'.Un par de minutos después, un disparo lejano de Carlos Fierro volvió a obligar al arquero visitante a tenderse y evitar el 2-1.Morelia llegó a ocho juegos al hilo sin victoria mientras que Lobos dejó en manos de Veracruz su permanencia, pues un triunfo de los escualos el domingo ante León alargaría el combate por no descender.