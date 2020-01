Monclova esperó 45 años para llevarse título de la LMB, en 2019 llegó

Así se siente alcanzar el cielo por primera vez. @AcererosOficial levanta la Copa Zaachila y desata la fiesta en Monclova#SerieDelReyG500 #MiMesFavorito pic.twitter.com/oIektRsR2Y — LMB (@LigaMexBeis) October 3, 2019

“Es un reconocimiento a toda la gente que trabaja en Acereros, a la organización, a mi familia, a la ciudad que apoyó el proyecto y a los aficionados que siempre estuvieron con nosotros”, dijo.

pasó a la historia del beisbol nacional al ganar por primera ocasión el título en la, pero lo anecdótico es que tuvieron que pasar 45 años para que lograra la hazaña, ante un aguerrido, en la cual vivió una serie de altibajos para lograr llevar el cetro a sus vitrinas.Monclova vino de atrás en la pizarra en el último juego. Con un marcador de 2-5 tuvo que reponerse para que al final se llevará el partido 9-5 ante Leones de Yucatán.Aunque los yucatecos tuvieron una ventaja de 2-5 hasta el cuarto episodio, fue en el quinto rollo cuando los coahuilenses levantaron el bate y comenzaron el camino a la victoria de una, y que nació con el nombre deEsta denominación identificó a la novena del norte hasta hacerse de un lugar en el beisbol mexicano. Y fue a partir de 1980, cuando decidieron renombrar la franquicia como Acereros, que el equipo comenzó a destacar en la Liga Mexicana, pero sin lograr el anhelado título.Else ha convertido en un inmueble en el que se han realizado épicas batallas que han colocado al conjunto entre los mejores de la Zona Norte del país.Su presidente,, ha tenido la certeza de llevar al equipo a las grandes latitudes y de la mano del estadounidenseconsumaron en octubre pasado lo que ya habían pensado, pero requería de constancia para lograrlo.Lo hecho por Acereros vino a cambiar la imagen de Coahuila. Antes del triunfo histórico,, pero conforme avanzó el torneo y llegaron los triunfos el panorama cambió.El dirigente deportivo llegó a darle otra visión al equipo.Luego de la obtención del título, Benavides Dávila reconoció que, no sólo por la obtención del título, sino porque demostró que se ha convertido en una franquicia rentable capaz de llenar el estadio los días de juego.Procedente de Pericos de Puebla, Benavides Dávila llegó a Acereros con la idea de cambiar el estilo. Lo hizo a su manera, con trabajo, para atraer a los patrocinadores y desde luego hacer que los juegos fueran transmitidos por los medios de comunicación.Con una reingeniería en todos los sentidos, desde las, Acereros poco a poco se metió de lleno a la lucha por el rating. Acaparó 60 por ciento de capacidad de la afición en el estadio y en las plataformas logró un aumento de seguidores y de participación de 50 por ciento.De acuerdo con la organización,s, es decir, 35 por ciento de la población de Monclova, lo que hizo tener mejor penetración en relación a 2014, cuando el directivo llegó a la organización.Asimismo, el equipo ha tenido en sus filas a grandes jugadores que han logrado tener una excelente relación con los coahuilenses, como, ambos de Estados Unidos, que han cambiado el rostro de la organización.En este 2019, Acereros cambió la historia y lo hizo con una enorme actuación final.estuvieron en el protagonismo, pero no sólo de manera individual, sino colectiva, al hacer una novena con garra.Aquel octubre quedará en el libro de las historias del beisbol nacional como, no sólo por el hecho de remontar la pizarra, sino porque en el séptimo rollo, Acereros lo hizo con dos imparables, y con ello comenzó la hazaña.