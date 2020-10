Monólogo El impasible tiene su historia pasión y silencio

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Emilio es prácticamente un holograma. Es un ente que no responde nada a su pareja, mayor que él: una mujer que sufre por la incertidumbre de su relación sentimental.



"El impasible", escrita y dirigida por Luis Martín, se estrenó anoche en la página Cultura UANL en Facebook, donde está disponible para su reproducción.



En el monólogo, la actriz Morena González interpreta a una mujer que, portando prendas de lencería, espera a su pareja en su recámara.



Luego de hablar por teléfono para localizarlo con sus amigos, la protagonista recibe por fin a su pareja, quien desde su llegada mantiene una actitud casi de total indiferencia.



Y es cuando el monólogo tiene sentido, pues Emilio, interpretado por el actor Víctor Pelícano, no necesita decir ni una palabra, pues su presencia representa la parte desinteresada del vínculo.



González, cuyo nombre de su personaje no se menciona, se deshace en su papel, envuelta en la desesperación y la impotencia al ser ignorada por su pareja.



En su monólogo, la protagonista, una cantante, le reclama al hombre sus infidelidades y su poca participación en la relación.







La protagonista lamenta, también, que Emilio haya perdido sus sueños, aunque también su postura podría interpretarse como si ella se estuviera reclamando a sí misma el hecho de perder sus ambiciones.



Destacó en el videoteatro (el set fue una habitación real), la buena actuación de González, quien logró intensidad y matices interesantes en su monólogo.



Durante su impasibilidad, Pelícano realizó acciones, como posar frente al espejo, vestirse y peinarse, y tuvo ligeras reacciones hacia los reclamos, pero en ocasiones le faltó naturalidad.



En la transmisión se hizo evidente que el audio no estaba bien regulado para el cambio de volumen, y que la cámara, al estar fija en un solo punto, falló en el enfoque en varios momentos de la obra.



Algunos usuarios escribieron mensajes y enviaron "aplausos" al final de la transmisión de la puesta, como Jorge de Jesús Mateos: "Felicidades por su excelente trabajo cultural. Buenas noches y saludos cordiales desde la hermosa y señorial Morelia".