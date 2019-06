Monreal avisa a AMLO que no pasará revocación de mandato

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para informarle que no hay condiciones para aprobar la revocación del mandato y señaló que, de manera personal, considera que la oposición tiene razón al negarse.“La revocación de mandato es un tema que a él como Presidente le interesaría someterse, pero obviamente yo le he dicho que tal y como está sería difícil, porque los cuatro partidos que han hecho un bloque han expresado su oposición y no creo que pueda resultar”, dijo.Monreal Ávila consideró que los partidos de oposición tienen razón al negarse a que la votación de revocación de mandato sea el mismo día que las elecciones internas.“Lo que no quieren es ver al Presidente de la República en las boletas ese día de la elección. Desde mi punto de vista, creo que es correcto de la oposición, si no, van a ser triturados“Obviamente que aunque le apuesten al desgaste del Presidente de aquí a dos años, es una moneda lanzada al aire y no sabemos, pero yo creo que la oposición en este caso piensa en el fondo que, en dos años, no van a poder generarle al Presidente desgastes mayores y que el nivel de popularidad de aceptación del Presidente puede influir a favor del partido del Presidente, es decir, para mí, lo digo por tu pregunta, me parece una posición correcta la de la oposición”, dijo a su salida de Palacio Nacional.Monreal indicó que no le ha planteado a López Obrador un cambio de fecha y desconoce si estaría dispuesto a aceptar estas modificaciones porque la idea es presentarlo como fue enviada la propuesta original.“Él dice que es un asunto del legislativo, allá ustedes, decidan, con mucho respeto, siempre legislativo y nosotros lo vemos también así, como un auténtico afán de colaboración de poderes, un tema institucional.“No sé qué quiera, no se lo hemos planteado pero lo que dice siempre es ustedes decidan, yo no tengo nada, nada, simplemente es una posición personal, ni siquiera de grupo, es que si no se hace algún movimiento en la fecha no va pasar, no tengo mayoría calificada”, dijo.El ex gobernador zacatecano dijo que no existe ninguna petición por parte del Presidente para analizar posibles reformas en materia migratoria y explicó que los grupos parlamentarios del Senado pidieron que no se convoque a más periodos extraordinarios.Con información de Milenio