Monreal confía en que saldrá adelante la Reforma Educativa

A pesar de que la aprobación de la Reforma Educativa quedó a un voto de ser aprobada, el Coordinador de la bancada del Morena en el Senado, Ricardo Monreal dijo estar confiado que la van a sacar adelante en un periodo extraordinario.En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Monreal Ávila dijo ser optimista. “Lo vamos a sacar. Yo tengo confianza, siempre soy optimista. Simplemente se aplazó la aprobación unos días. Estoy seguro que es una buena reforma, casi todos la han visto con actitud positiva y yo espero que en los próximos días construyamos, no sólo el acuerdo para convocar a periodo extraordinario la semana que entra, sino incluso para aprobarla por mayoría calificada. No adelanto vísperas porque tanto puede ser, como no puede ser”,El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado admitió que sí le resultó sorpresiva la falta de un voto y reconoció que quizá le faltó tiempo para lograr la mayoría calificada en la votación en particular:“Si hubo sorpresa, no me gusta mentir. Pero normalmente se vota en consecuencia cuando ya votaste en lo general. Quizá a mí me faltó más tiempo. La verdad es que aunque me causó sorpresa no me pareció sino normal, porque habla de una autonomía del poder Legislativo y se requiere de mucho trabajo y convencimiento con los grupos Parlamentarios”, señaló.Sobre el voto del Senador Salomón Jara, que a última hora se ausentó debido al accidente de una de sus hijas y por consecuencia fue el voto que faltó para aprobar la Reforma Educativa, Ricardo Monreal dijo que no habrá sanciones.“Como coordinador yo actúo con mucha moderación, no va a haber sanciones, ninguna represalia. Cada uno tiene que adquirir su responsabilidad en plenitud. Yo no soy pilmama. Soy un coordinador modesto de 59 Senadores que cada uno piensa de manera distinta. Es muy complicado coordinar 59 expresiones, a todos los respeto y trato de entenderlos”, afirmó.