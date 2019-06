Monreal: no sabemos de ningún acuerdo secreto con EU

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pidió no lanzar las campanas al vuelo con el acuerdo arancelario y migratorio logrado con Estados Unidos, al reconocer que se debe tener cuidado porque México estará sometido a presiones por la campaña electoral “y van a intentar tomarnos como sparring para dar mensajes a sus votantes, tanto cautivos como inseguros”.Sin embargo, negó que el Senado conozca de un acuerdo secreto como dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.“No conocemos que se haya negociado algo más, yo no sé si sea una actitud de intentar aprovechar electoralmente entre sus electores este acuerdo positivo para ambas naciones. Pero el Senado estará atento a analizar y dictaminar en su caso, cualquier acuerdo internacional en materia migratoria. No vamos a soslayar nuestra responsabilidad en el caso de que así haya existido. Hasta este momento no hay conocimiento formal”.De acuerdo al legislador, Donald Trump ve a México como una economía débil y vulnerable, pero el Senado no tendrá ni puede caer en una actitud de subordinación. “Nosotros no admitiremos ni amenaza ni presión indebida contra el cuerpo colegiado denominado Senado”.“Por eso no me adelanto, porque no tenemos ningún documento suscrito por ambos presidentes, salvo el acuerdo comercial que vamos a revisar. Yo sí creo que podemos, debemos prepararnos, porque hasta ahora hemos actuado, nos ven como una economía vulnerable, débil, y no debemos convertirnos en sparring electorero del Presidente, por muy importante que sea”.En conferencia, Monreal Ávila pidió tener mucho cuidado en no caer en este juego electorero de la reelección en Estados Unidos, al observar que Trump está en franca campaña de reelección.“Nosotros, como Senado de la República, estaremos muy atentos. No conocemos que se haya negociado algo más, yo no sé si sea una actitud de intentar aprovechar electoralmente entre sus electores este acuerdo positivo para ambas naciones”, insistió, al pedir que no lanzar las campanas al vuelo con los acuerdos logrados la semana pasada.Ofreció que el Senado estará atento a analizar y dictaminar en su caso, cualquier acuerdo internacional en materia migratoria.Dijo que, sin embargo, la mayoría en el Senado sí está de acuerdo en ratificar que la migración sea ordenada, segura, regular, sin violación de derechos humanos en su paso por México.“El Senado mexicano, hablo por la mayoría del grupo parlamentario, tendrá y tiene la actitud de colaboración, pero nunca de subordinación. Nosotros no admitiremos ni amenaza ni presión indebida contra el Cuerpo Colegiado denominado Senado”, indicó, al aceptar que sería necesario que acudan el canciller Marcelo Ebrard y otros funcionarios para explicar los alcances de los acuerdos.