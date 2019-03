Monreal va contra comisiones bancarias

Pese a la promesa de Andrés Manuel López Obrador a banqueros, de no legislar para fijar las comisiones bancarias, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se dijo respetuoso del Presidente, pero advirtió que continuará impulsando que éstas se establezcan a través de una ley.​Tras participar en el evento Escuela de Políticos, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que hay disposición de los banqueros para reducir los costos de las comisiones.Cuestionado sobre el mensaje de López Obrador en la clausura de la 82 Convención Bancaria, respecto a mantener su compromiso de no promover modificaciones en leyes fiscales, Monreal Ávila se limitó a decir:“Él hace su trabajo y nosotros el nuestro. Lo hacemos con mucho respeto para él (Presidente). Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo nada más. No lo sé, pero nosotros lo vamos a respetar a él. En el Legislativo estamos trabajando”, recalcó.El líder de los senadores de Morena detalló que tiene reuniones frecuentes con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Banco de México, Condusef y afirmó que se ha ido avanzando en el tema.“Hay una buena relación, hay también armonía en el trato, todavía ni siquiera se ha pasado a comisiones, estamos elaborando un proyecto de dictamen donde hay más de 30 artículos a modificar de distintas leyes, y queremos llegar a un consenso con ellos.“Todavía no se ha incluso enviado a las comisiones, donde se va a discutir de manera plural si se aprueba o no, pero hay voluntad. Yo he observado voluntad de todas las partes para llegar a un buen acuerdo”, afirmó.