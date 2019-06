Monsanto aclara: biotecnología se utiliza de forma segura

La empresa Monsanto, después de la publicación de una nota bajo el nombre La semilla roja: así funciona Monsanto en México, realiza precisiones mediante una carta enviada a este medio:Leímos con atención el texto intitulado “La Semilla roja: así funciona Monsanto en México”, publicado el día 20 de junio del presente año en la sección Trending de la plataforma digital de su prestigiado medio de comunicación, con información de una nota originalmente generada por Vice el 15 de junio de 2015.En virtud de que en dicho texto se realizan aseveraciones falsas sobre Monsanto y algunos de sus productos, y en el ánimo de que su distinguida audiencia cuente con información que le permita formarse una opinión sobre nuestra empresa y su quehacer, con el mayor de los respetos, me permito compartirle las siguientes precisiones:Sobre los posibles peligros de los alimentos transgénicos que se mencionan en la nota, podemos afirmar que la biotecnología es una herramienta ampliamente utilizada de forma segura en distintas industrias.Aplicada al campo, la biotecnología moderna permite mejorar el desempeño de los cultivos existentes, brindándoles características como la resistencia al ataque de determinadas plagas y enfermedades, o la capacidad para tolerar condiciones climáticas extremas, como la sequía. Actualmente existen importantes desarrollos biotecnológicos creados por científicos mexicanos que podrían contribuir a incrementar la seguridad alimentaria del país.Los transgénicos han sido estudiados desde hace más de 20 años y decenas de estudios científicos independientes y públicos en distintas partes del mundo han demostrado su inocuidad, descartando claramente posibles consecuencias negativas tanto para la salud humana, la sanidad animal, el medio ambiente y la diversidad biológica.Actualmente se producen cultivos genéticamente modificados de al menos 10 especies agrícolas en 27 países. Asimismo, han sido evaluados por las agencias de salud de más de 60 naciones, las cuales han autorizado su consumo.Más aún, en mayo de 2016 la Academia de Ciencias de los Estados Unidos declaró no encontrar pruebas que demuestren la existencia de riesgos para la salud humana provocados por los cultivos genéticamente modificados actualmente comercializados, ni que éstos sean diferentes a los presentados por los cultivos tradicionales. El grupo responsable de la investigación concluyó lo anterior después de revisar más de 900 investigaciones, leer más de 700 comentarios de miembros del público y escuchar 80 distintos oradores para ampliar su comprensión sobre los cultivos genéticamente modificados.Por todas estas evaluaciones, es seguro afirmar que la seguridad de los cultivos genéticamente modificados cuenta con un mayor respaldo científico que cualquier otro producto alimenticio, ya que se han estudiado con una mayor amplitud que los cultivos convencionales.Respecto a la afirmación del texto que menciona que “para que las semillas de Monsanto crezcan, necesitan del herbicida que también fabrica la compañía: Roundup.”, le informamos que se trata de una falsedad, por las siguientes razones:Primera, el glifosato, sustancia activa del Round Up, es un herbicida cuya función es eliminar las malezas nocivas para el cultivo y no así, un fertilizante como implica el texto publicado en su nota.Profundizando en la explicación, el glifosato inhibe de manera específica una enzima que está presente en las plantas, y que es esencial para su crecimiento. Cuando se pulveriza sobre las hojas o tallos, viaja hasta las raíces donde bloquea dicha enzima y la planta deja de crecer, ya que se inhibe la fabricación de ciertos aminoácidos que contribuyen con este proceso.Segunda, cuando la maleza se marchita y cae sobre la tierra, el glifosato residual se descompone en sustancias como el dióxido de carbono y el fosfato, los cuales no dañan ni tienen impacto alguno sobre la flora, fauna, ni tampoco para la salud humana.En concordancia con la literatura publicada, revisada por pares científicos, los datos recientemente presentados a los entes regulatorios de la Unión Europea muestran que el glifosato se degrada con facilidad en el suelo bajo condiciones de laboratorio estándar y en campo.Por lo tanto, la información publicada carece de sustento científico y contribuye a la confusión del público.Finalmente, sobre la parte en que se menciona que “La empresa les vende sus semillas a los productores agrícolas, bajo la promesa de todos los beneficios que tienen las mismas….la semilla no se reproduce, y los agricultores se ven obligados a seguirle comprando semillas a la empresa”, Esto es totalmente falso. Es importante decir primero que los agricultores siempre tienen la opción de sembrar la semilla que mejor le convenga y adquirirla del proveedor de su mayor conveniencia.Actualmente, muchos agricultores pagan por el uso de semillas, mientras que otros utilizan las que ellos producen. Tan solo en México existen 80 empresas proveedoras de semillas de maíz, de las cuales, Monsanto es una de ellas. Monsanto patenta las innovaciones tecnológicas que desarrolla para mejorar el rendimiento de un determinado cultivo, o bien para mejorar su tolerancia al estrés, las malezas o las plagas. Patentar la tecnología que existe dentro de una semilla equivale a las patentes que existen sobre un teléfono inteligente, o una licencia para el uso de algún programa de cómputo.Es falso que Monsanto obligue a los productores a comprar sus semillas. El agricultor tiene la opción de sembrar la que mejor le convenga y adquirirla del proveedor que le sea más conveniente y Monsanto compite por ganar la preferencia de los productores en el mercado, frente a otras muchas empresas que también producen y venden sus semillas.Con el objetivo de que sus audiencias puedan formarse una opinión más informada sobre estos temas, siempre con base en datos científicos e información estadística confirmada, le pedimos atentamente su apoyo para compartir la información anteriormente descrita, en beneficio de los lectores de su importante medio de comunicación.