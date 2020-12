Monseñor Hilario González García, próximo Obispo de la Diócesis de Saltillo

Escuchar Nota

“Recíbanme como un hijo, como a alguien de la familia, no soy solamente una figura de autoridad, por decirlo de manera coloquial, no soy el director regional de una empresa, el CEO de una institución o el rector de una universidad; recíbanme como lo que soy, un hijo de Dios, que llega para compartir la vida con ustedes”, es el mensaje a los saltillenses de Monseñor Hilario González García, quien a partir del mes de enero, asumirá como el 7º Obispo de la Diócesis de Saltillo, luego de haber sido designado por el Papa Francisco.



“Ya me mandaron el libro del Santo Cristo, me imagino que me va a tocar predicar la novena, y recuerdo que en aquellos tiempos, cuando estaba yo recién ordenado, a los dos o tres años de recién formado del Seminario, me invitan a dar ese novenario y cuando veo, dije no puedo, ¡es un paquetón!, pero creo, que no me voy a salvar el próximo año de predicar, bueno espero que me inviten”



“Estoy empezando a leer y a enterarme todo lo referente, me están empezando a mandar la vida pastoral,”.

ZS ¿Por qué escogió el Sacerdocio?

“Uno se plantea Dios que quiere de mi. y uno va viendo signos en la vida personal y familiar, y había una inquietud por la vida consagrada y misionera, y en ellas, como servir mejor a Dios, como ser pleno, y llega la opción de ingresar al Seminario, allá por 1986, si mal no recuerdo, y digo si es que padre, y si no es, pues también que padre.... ¡y si fue!”.



“Y así empezó mi vida de discernimiento, lo que se llama el Seminario, rumbo al Sacerdocio, y pasaron nueve o 10 años de buscar, ya como cristiano comprometido con la iglesia en el Seminario, el ser Sacerdote”.

“Mis Padres ya fallecieron, mi mamá hace seis años, mi papá hace un año, y yo soy el mayor, yo digo que me tocó verlos crecer, siempre trabajaron juntos, siempre tuvieron algún negocito o comercio familiar, comerciantes, muy trabajadores”.



“No los idealizo, tenían sus diferencias como las tiene cualquier matrimonio, pero eso de trabajar juntos ‘en lo prospero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad’, eso lo practicaron siempre; hacían un gran equipo, se complementaban muy bien, y también siempre fueron muy alegres, muy bailadores, eso me gustaba mucho de ellos, que bailaban muy padre, muy bonito”.

“Hay estudios y documentales en Netflix que nos demuestran que el Internet y las redes sociales humanamente tienen sus bondades, nos han ahorrado bastante esfuerzo, y nos han facilitado mucho el compartir conocimiento de manera rápida. Si yo llego a un lugar y pregunto ¿tienen biblioteca?, para buscar un tema, un libro, me dicen ‘googlealo’, y el verbo te lo dice todo, lo tienes muy rápido”.



“Claro como todas las herramientas tienen sus cosas negativas, un cuchillo o un bisturí, no son lo mismo en manos de un doctor, que en las de un asesino serial, aunque el instrumento es el mismo, y en ese sentido el propio papa Francisco ha sido muy encarnado en sus mensajes sobre las redes, habla de lo positivo que resultan cuando se utilizan positivamente, pero también advierte situaciones de soledad y encerramiento”.



“Entonces humanamente hay que saber usar las redes y usarlas para bien, cristianamente para reunirnos, para comunicarnos, para celebrar la fe, para de alguna manera hacernos presentes en un ambiente que en este momento esta pidiendo distancia, que está evitando la movilidad, y bueno ahí está el uso de las redes sociales y de otros instrumentos de comunicación que están facilitando las cosas”.

En una amplia entrevista para Zócalo Saltillo y Tele Saltillo, quien ha sido nombrado por el Papa Francisco para suceder a don Raúl Vera López,, pero también nos dejar ver su lado humano, sus aficiones, sus gustos, sus inquietudes.Entrevistado por Zócalo Saltillo en las salas de la Arquidiócesis de Monterrey, el sacerdote, quien se encuentra entregando la Diócesis de Linares, que estuvo a u cargo desde 2015, dice que de los católicos saltillenses “espero su hospitalidad, ofrecerles lo mejor de mi, y eso es lo mejor de Jesús, que antes de ser el Mesías y el Redentor, fue un hijo muy amado; así recíbanme, y vamos a trabajar juntos para que cada vez mas personas tengan también hijos muy amados de Dios, y que nuestra presencia en la iglesia, en el mundo, en la comunidad saltillense, pues sea motivo de gozo, de decir, que Padre que Dios está aquí .con nosotros”..- “Habrá que ver, me voy a esperar a llegar, porque en todas partes hay gente muy participativa y muy comunitaria, y en muchas otras hay gente ya cansada o apática, entonces, vamos a tratar de que cada vez haya gente mas comunitaria, de mas participación y esa será parte importante de nuestra labor, el ir a motivar, pero déjenme llegar, como decía mi abuelo ‘no pandeen la burra antes de tiempo’ “.“Me metí al mapa son 18 municipios los que abarca la Diócesis de Saltillo, y estoy haciendo comparaciones numéricas con lo que tiene la Diócesis de Linares, y es cinco veces mas en territorio; en la sede son cinco veces mas población, igual en el numero de sacerdotes, en las horas de traslado de punta a punta es casi el doble de lo que es la Diócesis de Linares”..- “Trato de ser un ser humano, bautizado en la iglesia católica, muy amado por Dios, y como Sacerdote que es mi vocación, trato siempre de servir, ayudar, evangelizar, eso me ha ido definiendo a nivel humano, cristiano, vocacional”.“Uno va buscando lo mas natural: ser feliz, ser pleno, desarrollarse lo mejor posible, y Gracias a Dios, y a mi familia, y a mis Padres que me pudieron dar educación y formación, y luego vino el encuentro con Jesús, al saberme discípulo, misionero enviado por él para servir y para evangelizar, pues me planteó también la vocación especifica, cuando estaba terminando prepa, iniciando carrera”.“Felicidad, plenitud, realización a nivel cristiano, la vida de la gracia, el llamado a la Santidad que todos tenemos, y bueno, ya en forma especifica, el estar consagrado, esta dicha, esta bienaventuranza, creo que estoy ayudando y sirviendo bien, y estoy en manos de Dios”.“Obviamente es la célula, el eje, es donde nos vamos forjando, y a mi cuando me preguntan de mis raíces o referente a mi vocación, pues mi familia fue fundamental, tampoco mis papás fueron muy apostólicos, pero si fueron católicos comprometidos en formar a sus hijos, darles educación, en hacerlos hombres de bien”.“Algo que aprendimos en la casa, tanto mis hermanos como un servidor, fue el que había que ayudar, porque era un negocio familiar, y aunque renegábamos un poco, todos ayudábamos; había que acomedirse, y hacerlo con buena cara, no de malas, y además hacerlo bien, y eso aprendí yo de mis mayores, y creo que eso se convirtió en una vocación : el servicio”.“En Monterrey en el Barrio Antiguo, ahora son puros antros, ese fue mi barrio hasta los 12 años, luego ya nos mudamos cerca de ‘La Purísima’, y ahí me tocó desde los 12 años, hasta que me fui al Seminario”.“Obviamente como hermano, que no hay respeto, que no haya dialogo, el que haya violencia, denigración, que alguien no se sienta querido, que alguien no se sienta amado, que alguien se sienta despreciado. Soy sensible a los valores del reino : que son la verdad, la justicia, el perdón, y todo lo que vaya en contra de lo que Dios significa, de lo que Dios nos inspira”.“Me motiva los valores del reino, me motiva encontrar en mi gente las ganas de salir adelante, el trabajar en equipo, hacer cosas buenas por los demás, me motiva mi familia, la iglesia, mis amigos, el apostolado, la evangelización”.“No se de qué tamaño sea, pero si nos damos cuenta como cristianos-católicos, el reto es vencer el mal a través de la fuerza del bien, y ese es el reto desde los primeros cristianos, y eso como se logra, con una vida de oración, fraternidad, comunión, de ayuda mutua”.“Respecto a otras sectas, mucho tiempo trabaje en el ecumenismo, y cuando hablamos de los demás, en ese aspecto inter-religioso e inter-cristiano, sin rostro es mas difícil, pero cuando dices tengo un amigo de otra religión o confesión, tengo un familiar, el problema no es si crees o no crees, sino lo que podemos hacer juntos, mas bien, el desafío mas fuerte es la increencia, que también esta creciendo, y ahí están los números del INEGI, con porcentajes muy claros, de muchas personas que no sienten pertenecientes o identificadas con una institución religiosa. ese es el desafío mas actual”.“La catequesis es muy importante para renovar desde el origen la opción por Jesús, proceso de catequesis, propiamente como formación cada vez mas sistemática, mas académica, que en una iglesia con tradición en la sociedad, ya tiene muchos recursos pedagógicos y vamos a decir que está muy profesionalizada en algunas diócesis, y creo que Saltillo es una de ellas, de tener toda una escolarización, ya no es nada mas ‘prepárate para los sacramentos’, no sino mantente preparado porque esto te va a ayudar a crecer como persona”.“Luego viene la edad difícil de la adolescencia y la juventud, y muchos jóvenes fueron bautizados y ya no pudieron hacer la primera comunión y si, hay variables, a veces la familia misma ya se dio por vencida, ya unos trabajan, cada quien vive su agenda, y cada vez es menos factible ir a una preparación”“Hoy los chavos cada vez quieren una mayor oferta de entretenimiento y de medios, y la formación entra en competencia con muchas otras actividades : idiomas, deportes, y otros aspectos, y uno lo entiende porque uno siempre quiere lo mejor para sus hijos, pero muchos papás están olvidando que lo mejor para sus hijos es estar Dios, y el crecer en la gracia, en la madurez de tu religión, es también algo que sus hijos necesitan para ser mejores, y es ahí donde la iglesia tiene ese reto de presentar la formación cristiana, adecuada a la mentalidad y a los intereses de lo que hoy requieren nuestros niños y adolescentes, nuestros jóvenes”.“Me ha dejado como enseñanza, uno: la providencia de Dios, y que queda claro que Dios aprieta pero no ahorca, que Dios esta cerca, que Dios está con nosotros; Dos, la paciencia, y el saber que aunque tenemos mucha tecnología, mucha ciencia, hay cosas contra las que todo eso no pueden hacer nada, entonces la paciencia, ha servido para recuperar nuestra paz interior, y para entender que todo tiene sus ciclos, tres la prudencia, porque nos estamos haciendo muy prudentes, esperando que esto mejore, que esto pase, y eso también pide madurez, y estar dispuestos”.