Montan un ancla para la existencia

y ella, dolida, ha decidido, tomarla del rostro y enfrentarse a ella con el coraje en sus puños tensos y el rencor en la garganta, preguntarle a gritos el porqué se ha llevado a la persona que más quería en el mundo y hacer que se la devuelva. Esa es la premisa que Pacamambo presenta hoy en el Teatro de Cámara Jesús Valdés.Ganador del Programa de Teatro Escolar 2019, el montaje de“como un cuento más que una obra”, una pieza dramática y oscura en la que esa cara triste de la vida refulge para enseñar “que no todo es bonito, pero que podemos hacer algo para que sea más llevadera”.es una tragedia familiar que busca el diálogo con los espectadores: infantes a quienes se les ha vendido la idea de que la felicidad es un elemento indispensable para que la vida sea buena, cuando no es así. Sino queque se desbordan en lágrimas o en gritos, según la situación.Aun así, la obra trata de algo que va más allá de la muerte, trata sobre qué es sobrevivir y cómo vamos a vivir esta vida. No es una cosa melosa ni cursi que hable desde el discurso de que vivir es lo más importante, porque la vida muchas veces es muy cabrona. La pregunta que se plantea Pacamambo, y creo que es lo que intentamos responder en la obra es:Diáspora Teatro colgó en sus redes sociales un manifiesto que dice:Podemos decir que va a doler.” Esa frase podría ser una guía sobre esta obra que tomará de la mano a su espectador y lo llevará a caminar un sendero en el que no todo es belleza, porque la vida no es así.que se clava en el corazón de cada quien. También lo es el pensarse perdido, así como el no sucumbir. Eso es lo que aprende Julia (Cecilia Vázquez), al perder a María María (Sonya Barrera), y cuya única compañía su perro, Gordo (Uriel Rangel).“La tragedia es un género que me fascina porque,Estamos cortados por muchas cosas que nos joden y nos duelen, y que van más allá de las improntas de la violencia social, son cosas que nos matan a diario. Eso ha tenido mucho impacto en mi vida porque me considero una persona muy rota., no para regodearnos en el dolor y tampoco para dejarnos llevar por el canto de las sirenas que hablan sobre esperanza, sino que me permite hablar sobre una vida más real y dolorosa, y saber que eso está bien. Pacamambo habla también sobre eso: la tristeza está bien, el dolor existe pero también pasa y también está bien. A veces debemos hacer cosas locas y podemos arruinarlo, pero eso es la naturaleza humana y eso es lo que a mí me gusta ver en el teatro”, dijo el también sicólogo.ni dar un mensaje, pero sí dialogar”. Pieza cuyo interés verdadero es que aquella persona –ya sea niño o adulto–, levante la voz y hable, vea la cara de una vida que los medios y la sociedad ocultan detrás de una sonrisa.Por ello Pacamambo es un espacio íntimo, -tanto en su discurso como en su puesta en escena, que está pensada para sitios pequeños-, en los que las emociones se pueden sentir y explotar, dejarse llevar por una historia que está ahí“Estamos generando un discurso y un relato que, en primera instancia es como una terapia sicológica, para que ellos vean en el escenario una historia que elabora algo que ellos no ponen en palabras, sino que todo lo dejan en el cuerpo.porque cada cabecita tiene historias que cada vez menos tiene una oportunidad de reparación, porque la muerte nos está atravesando a todos, porque no podemos pensar en siquiera hablarla. Debemos saber que no podemos tenerle miedo a esas palabras ni a estos hechos que nos están cimbrando a diario.–cosa que no creo–, esto es para sentarnos a platicar un poco, no para salvar vidas sino para que las vidas que están aquí aprendan a cómo estar mejor, saber qué podemos hacer para que algo nos ancle a la existencia”, concluyó.