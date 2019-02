Monterrey le deja el liderato a Tigres

Monterrey y Puebla no pudieron hacerse daño en suelo regio, en partido que dejó sabor amargo a los aficionados ante las pocas emociones que lograron crear ambas escuadras.El conjunto de Rayados no se había ido sin anotar en lo que va del torneo. Ante los Camoteros, no pudieron demostrar que son el equipo más goleador del torneo con 20 tantos.Por su parte Puebla ligó su segundo empate consecutivo desde que José Luis Sánchez Solá es técnico del equipo, pero consiguió un punto de oro para llegar a 10 unidades y estar cerca de los lugares de Liguilla.La escuadra regia dejó escapar la oportunidad de tomar el liderato del torneo, que en estos momentos pertenece a Tigres.