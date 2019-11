Montserrat Oliver dejó a su esposo por Yolanda Andrade

Yolanda Andrade vuelve a la controversia y es que en una entrevista con Joaquín López Doriga, la conductora confesó más detalles de su vida personal, entre ellos confirmó la relación que mantuvo hace varios años con Montserrat Oliver quien hoy en día es una de sus mejores amigas.Pero lo que impactó a los internautas es que Montserrat Oliver estaba casada con un hombre cuando conoció a Yolanda por lo que la conductora terminó divorciándose para comenzar un romance con la sinaloense, causando controversia pues durante mucho tiempo la prensa las cuestionó."Yo iba manejando y que ahí nos dimos nuestro primer beso y ella estaba casada y pues ya nos dimos nuestro beso, platicamos en el carro, dimos la vuelta y otra vez por Reforma casi hacíamos una zanja la llevó al aeropuerto le habla su esposo y le digo 'de plano te tienes que ir', pero no nos conocíamos Joaquín...", dijo Yolanda.Por si fuera poco Yolanda le confesó en aquel tiempo a su gran amiga Salma Hayek que se había enamorado perdidamente, pero la actriz le dijo que no estaba bien pues Montserrat era una mujer casada situación que no le importó a Joe."Ella llegó y le dijo a su esposo que se quería divorciar y su marido estaba llore y llore y le decía, ¿pero porqué? y le dijo 'conocí a alguien y quiero ser sincera contigo quiero ser honesta y me enamoré'", dijo Yolanda en la entrevista.Tras las declaraciones los internautas se molestaron con Yolanda por ventilar el amorío que tuvo con Montserrat quién también habla muy poco de su vida personal.