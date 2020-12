Montserrat Oliver habla sobre la posibilidad de convertirse en madre junto a Yaya Kosikova

Escuchar Nota

“Yo si planeé alguna vez. Dije: ‘¿Para qué ese ego de que las mujeres todas quieren parir y tener a sus propios hijos?’, que a veces no te salen exactamente como los pides, ¿por qué no mejor darle a alguien que no lo tiene?“, revelo.



“Nunca descarté el adoptar algún bebé en algún momento de mi vida, estuviera casada, estuviera no casada, lo que fuera, pero hoy en día, yo creo que en realidad cada vez está uno más grande, no estás tan jovencita“, añadió.

El pasado mes de junio, Montserrat Oliver sorprendió al revelar que se casó en secreto con Yaya Kosikova, y aunque a lo largo de varios años de relación han demostrado que gozan de una sólida relación, recientemente habló sobre la posibilidad de convertirse en madre.Fue durante una entrevista con el programa ‘Hoy’, en donde la modelo y conductora de 54 años confesó que por su mente sí ha pasado la idea de tener un hijo con la modelo origen esloveno.Y sorprendió aún todavía más al revelar que podría hacer realidad este sueño, pero no por el método tradicional, sino gracias a la adopción.Finalmente, la estrella de televisión reveló que desde muy joven ha estado totalmente preparada para heredar sus bienes, ya que no le gustaría que el fruto de su esfuerzo quedara en manos equivocadas:“Yo tenía un testamento desde que tengo 23 años de edad, porque lo poquito que podía yo tener, que me costó tanto trabajo tener, decía: ‘Yo no quiero que se lo quede quién sabe quién’. Así fuera mi perrito, yo hice un testamento, aunque a cada rato lo cambio, ¿verdad? Me peleo y lo cambio, pero sí tengo“, confesó.Y aunque fue cuestionada sobre sus herederos, decidió no soltar prenda, asegurando que el testamento es privado y se abre hasta que se muere uno, así que prefirió no decir nada más.Con información de La Opinión