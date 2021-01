Morelos, con 80% de ocupación hospitalaria por segunda ola de Covid-19

Escuchar Nota

Cuernavaca, Mor. Daniel Alberto Madrid González, director general de Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Salud, llamó a los morelenses de manera "estricta" para que se queden en casa y no sigan aumentando los contagios de Covid-19, ya que mencionó, que Morelos ya alcanzó el 80 por ciento de ocupación hospitalaria para pacientes Covid-19.



“Nos encontramos en el segundo brote epidemiológico que es mucho más grave que el primero, quiero poner énfasis sobre eso, tenemos muchos más casos, ustedes lo pueden notar en conocidos, en familiares que se han enfermado, así como en la ocupación hospitalaria llegamos al 80 por ciento de la ocupación hospitalaria y sigue aumentado en la misma tendencia, y eso pone en riesgo total el sistema estatal de Salud y la única manera de frenar eso es disminuyendo la movilidad.



“Por favor, hacemos un llamado estricto a toda la población para que se queden en casa. No son vacaciones. No es una simple gripa. Es una enfermedad que puede matar a las personas y lo está haciendo. Hemos visto los datos y nos preocupa la salud de la población”, afirmó el funcionario estatal.



Hasta la tarde de este viernes en Morelos se han contabilizado 15 mil 576 casos confirmados y mil 857 personas han perdido la vida por este virus. Mientras que los casos nuevos confirmados en las 24 horas fueron 360.