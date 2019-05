Morena, abierto a cambios de minuta de reforma educativa

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que su bancada está abierta a que se modifique la minuta de la reforma educativa enviada a San Lázaro y aceptar los cambios, si así lo deciden lo diputados, a fin de buscar los consensos que permitan lograr la mayoría calificada que requiere su aprobación.En tanto su homólogo en San Lázaro, Mario Delgado, señaló que mañana se reunirá con los coordinadores de los demás grupos parlamentarios “para volver a construir el acuerdo político que se había logrado con la reforma, para garantizar los derechos laborales de los maestros al terminar con las evaluaciones punitivas ligadas a la permanencia, ofrecer una mejor calidad en la educación, hacer obligatoria la educación superior, así como la inicial, entre otros aspectos”.A excepción del PAN, el bloque opositor en el Senado condicionó la aprobación de la reforma educativa a que se integren las cinco reservas hechas a la minuta que enviaron los diputados, una vez que no se alcanzó la mayoría y se devolvió a San Lázaro. Mientras que el coordinador panista Mauricio Kuri, insistió en que no hay materia y si se pretende convocar este lunes a un extraordinario, primero hay que tener acuerdos y un dictamen.Al respecto , en entrevista con MILENIO, el senador Monreal dijo que Morena no tiene objeción en integrar las reservas hechas en el Senado en el último día de sesiones y que trabaron la aprobación, como es darle forma al órgano que suplirá al INEE, así como garantizar recursos que le den viabilidad a la reforma.“Se está construyendo la mayoría y en principio para la convocatoria al periodo extraordinario había amplia mayoría, para convocar el 8, y luego vamos a ver el acercamiento para la aprobación de la reforma educativa, pero estamos en el eso?-¿Esta planchado que sea el 8?“Es casi seguro que sesionemos ese día. Mañana la Permanente solo va a ver ese tema”, indicó Monreal”.Sobre la petición del bloque opositor, de que se integren sus reservas en la minuta que manden los diputados, Monreal acotó.“Nosotros no tenemos inconveniente. Si algunas de las reservas que no fueron aprobadas en el Senado de la devolución de la minuta a la Cámara de Diputados y que allá puedan aceptarse como cámara de origen, nosotros no tendríamos inconveniente; nos allanaríamos a esas modificaciones que la colegisladora haga”, enfatizó.A su vez, Delgado Carrillo señaló en un comunicado que en el encuentro de mañana con los demás líderes en San Lázaro buscará construir nuevamente el acuerdo en torno a la aprobación de la reforma educativa, que será discutida en el próximo periodo extraordinario.