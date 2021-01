Morena apresura regulación de Facebook y Twitter

Escuchar Nota

“Pero la efectividad de este tipo de mecanismos frente a una empresa privada es nula”, asentó el líder de la mayoría parlamentaria en la Cámara de Senadores.

“Suspender al presidente Trump a sólo unos días de que terminara su mandato, cuando había utilizado tanto Twitter como Facebook durante cuatro años para mandar mensajes que eran igual de censurables, levantó suspicacias sobre la temporalidad y, por lo tanto, la objetividad de la decisión”.



“La cancelación de cuentas de Twitter que apoyan al actual gobierno de México, pero no de aquellas que lanzan mensajes de odio al presidente, pone en entredicho la aplicación igualitaria de los términos y las condiciones de esa empresa”, manifestó Ricardo Monreal.

“¿Cuál puede ser un mecanismo para que esto no suceda? Ése será un punto neurálgico en el debate”, advirtió el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

“Después de la victoria de Trump y del referéndum británico donde triunfó el Brexit, las redes sociales han estado bajo presión para generar mejores mecanismos de control, que eviten la proliferación de noticias falsas, contenido ilegal y discursos de odio.



“Parte de esta presión proviene de legislaciones nacionales en las que se ha buscado limitar la actuación de dichas empresas”, indicó.

“Esto abre dos preguntas importantes: ¿cuáles son los contenidos permitidos? ¿De qué manera y quién decide qué es considerado como material publicable?”, detalló.

El debate sobre laes impostergable, pues existe la necesidad de establecer reglas claras para, pero también para proteger la libertad de expresión.Así lo consideró el coordinador parlamentario de Morena en el Senado,, quien señaló que actualmente la autorregulación de las”.El argumento en contra de regular, desde el ámbito público, a las redes sociales es que se trata de compañías privadas, que tienen el derecho de actuar conforme a sus lineamientos porque los usuarios aceptan sus términos y condiciones.Sin embargo, asentó Monreal Ávila, el servicio que brindan no solamente se otorga a través de infraestructura pública, sino que está comprobado queEn un documento titulado, que publicó en redes sociales, Monreal Ávila destaca que cuando un Estado violenta el derecho a la libertad de expresión, existen mecanismos, como el juicio de amparo, que permiten a la ciudadanía defenderse de tales abusos.Dijo que hechos, como la decisión humana y no automatizada deo la de eliminar cuentas afines al presidente Andrés Manuel López Obrador, han elevado el nivel de debate en torno al tema tanto en México como en Estados Unidos.El coordinador de la mayoría de Morena apuntó queDijo que aunque la participación de los gobiernos en la regulación de redes sociales se intensificó a partir de laal entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo cierto es que este debate, así como los intentos de algunos países por generar leyes al respecto, fueron anteriores a este episodio.El legislador expuso que en países comoque prestan estos servicios y establecer su responsabilidad sobre el contenido que en ellas se publica.Ricardo Monreal explicó que, en este contexto, empresas como Facebook y Twitter han tratado de autorregularse, a través de un, para decidir qué contenido se permite publicar.Pero se trata, advirtió, de mecanismo que convierten a las redes sociales, no sólo en plataformas donde las y los usuarios publican materiales libremente, sino que, de manera natural, los inclina hacia un rol de editorialistas, en el que se puede censurar o no, cierto tipo de contenido.