Morena asegura que no cederá con fideicomisos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, advirtió al resto de los coordinadores parlamentarios que su bancada no dará marcha atrás en la extinción de alguno de los fondos y fideicomisos que buscan desaparecer.



Durante la reunión virtual que este lunes sostuvieron los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el morenista indicó que su fracción va por la extinción de los 109 instrumentos considerados en el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.



Delgado negó que su bancada esté dispuesta a negociar la extinción de alguno de ellos, porque eso abriría la puerta para que la Oposición demandara la permanencia de más instrumentos, lo que calificó como inviable, dada la necesidad de recursos para hacer frente a la actual crisis sanitaria.



El coordinador parlamentario confió en que Morena y sus aliados lograrán los votos necesarios para lograr una bolsa de más de 68 mil millones de pesos que se incorporarán al gasto del Gobierno federal.



Para ello, ha establecido comunicación con cada uno de los diputados de su bancada y de las fracciones aliadas, a fin de convencerlos de votar a favor del dictamen, cuyas reservas serán discutidas en la sesión de mañana.



Si bien Delgado ha logrado el acompañamiento de legisladores de su bancada y del Partido del Trabajo, el dictamen en materia de extinción de fondos y fideicomisos ha recibido críticas de la Oposición, pero también de diputados de Morena y del Partido Verde.



La morenista Lorena Villavicencio adelantó que votará en contra, por considerar que la eliminación de estos instrumentos no incrementará la capacidad financiara del Estado mexicano, al eliminar también algunas fuentes de financiamiento adicionales que inyectaban a través de ellos recursos a proyectos específicos.



Además, ayer el Partido Verde indicó que respaldará el dictamen con el único objetivo de que los recursos que se obtengan se destinen para la compra de vacunas, apoyar la salud y que el Gobierno pueda enfrentar la pandemia por Covid-19.



No obstante, advirtió que en otras circunstancias no habrían respaldado dicha iniciativa, y se pronunciaron a favor de que se conserven siete fideicomisos que, aseguraron, no tienen ninguna justificación para desaparecer.



Entre ellos el Fondo Metropolitano, el Fondo Minero, el Fondo para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo de la Financiera Rural, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y el Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine.



Este martes el Pleno de la Cámara de Diputados continuará el proceso de discusión del dictamen que extingue 109 fondos y fideicomisos, luego de que el jueves pasada quedara inconcluso al no alcanzar el quórum necesario.