Morena buscará acelerar juicio político contra Robles

Morena en la Cámara de Diputados acelerará la discusión de una demanda de juicio político contra Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social y a quien la Fiscalía General busca vincular a proceso.De acuerdo con la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, el juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones. Las sanciones se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento.Al respecto, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, destacó que hay desviaciones muy claras que se deben investigar.“Hay una demanda de juicio político en la Cámara de Diputados contra Rosario Robles que vamos a acelerar. Vamos a ver en qué estado esta esa demanda, ese proceso de juicio político, porque creo que desviaciones tan claras, robos tan claros, como el que vimos en la Estafa Maestra no pueden quedar impunes y debe haber una sanción judicial administrativa y también política”, expresó.En rueda de prensa, indicó que en el caso de la Estafa Maestra se documentó perfectamente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “éste mecanismo de defraudación a los recursos públicos quedó ampliamente documentado y qué secretarías están involucradas…Hay que apoyar lo que está haciendo la fiscalía y también quiero decir que hay responsabilidades políticas en ello”.