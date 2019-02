Morena definirá por encuesta a candidato en Puebla

Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, confirmó que definirán quién será su candidato a través de una encuesta ante la división de opiniones al interior del partido, aunque dejó claro que hay muchos que quieren ser los abanderados sin ser militantes.“Se acaba de publicar cuál va a ser la forma en que se va a proceder, hay algunas presidencias municipales extraordinarias, va a haber asambleas en esos espacios y va a haber una asamblea a nivel estatal, todos los que quieren entrar no son de Morena, los que quieren ser candidatos son del PT, externos, no están afiliados a Morena pero con bienvenidos”.Respecto al apoyo que los senadores de Morena le dan a Alejandro Armenta, la líder de Morena recalcó que “no sé si quedó o no en Morena” tras su ex militancia priista pues consideró primordial recalcar que hay perfiles como éste que “están en las bancadas pero no afilados a Morena y eso implica un tratamiento distinto”.Por lo que señaló que acordaron que lo mejor es “que hagamos encuestas y que se defina cuál será la mejor opción como normalmente se hace”.Con ello reconoció que no está definido que será Miguel Ángel Barbosa el candidato ya elegido como en su momento ella misma llegó a mencionar, pero no dejó de destacar el compromiso de Barbosa con esa elección.“Lo que es una realidad es que Barbosa fue el candidato, hizo muy buen pale, se mantuvo, hasta el último momento dijo que íbamos a ser una oposición responsable, llamó a que no se tomaran casetas ni nada y que en verdad tomó una decisión muy positiva y es un hecho que todas las encuestas que uno ve lo ponen a él a la cabeza con una notable diferencia, pero yo no he hecho ninguna encuesta, las encuestas dicen que estamos 3 a 1 y a quien han medido es a Barbosa”.Yeidckol dijo que el Presidente no intervendrá en este proceso porque “es muy respetuoso de los temas electorales”.También aclaró que Mauricio Toledo no está dentro de Morena pues desde el 1 de julio el partido cerró sus afiliaciones debido a que al día siguiente del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, medio millón de personas solicitaron su registro como militantes de Regeneración Nacional.“¿Ustedes creen que es buena fe? No sabemos quiénes son amigos o enemigos, ya lo vamos a abrir pero tenemos cerrado cuáles van a ser los mecanismos para cuidar; ahorita está todo cerrado, yo no veo las condiciones porque ahorita todo mundo quiere ser Morena, nosotros queremos obviamente cuidar mucho los perfiles porque tenemos que cuidar a Morena”.Y reconoció que el historial de Toledo “genera muchísimo conflicto, obviamente ya se han manifestado en contra compañeros de Morena en la Ciudad de México y tenemos que escuchar su postura, to creo que quien sea que quiera primero que haga méritos y luego ya veremos”.