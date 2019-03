Morena descarta iniciativa para limitar a calificadoras

Como grupo parlamentario en el Senado de la República, Morena no presentará ninguna iniciativa para limitar el trabajo de las calificadoras internacionales en México, aseguró Ricardo Monreal Ávila, coordinador de esta bancada.En entrevista con Ciro Gómez Leyva, indicó que la iniciativa anunciada por el senador Salomón Jara para para modificar la Ley del Mercado de Valores, a fin de sancionar a las calificadoras que actúen sin transparencia ni objetividad, no cuenta con la mayoría calificada dentro de la bancada.Monreal Ávila abundó que el día de ayer dialogó con el senador Jara sobre la inconveniencia de presentarla, y le informó que el grupo de Morena no está de acuerdo en restringir el trabajo de organismos internacionales ni de calificadoras internacionales.Agregó que la iniciativa es personal y de autoría del vocero de este partido en el Senado, y que en reunión plenaria de este jueves previo a la sesión, se tocará este asunto y el relativo a la terna para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).A su vez, la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, también con Ciro Gómez Leyva, dejó claro que la iniciativa no es de este instituto político e indicó que hoy hablará con los senadores "para ver de dónde salió esa ocurrencia. Estoy francamente molesta".En tanto, el senador Salomón Jara, quien anunció la polémica iniciativa, indicó que respeta la opinión de Ricardo Morenal, sin embargo aseguró que no retirará la iniciativa.En entrevista para MVS, aclaró que el término que utilizó en la iniciativa es eminentemente técnico, y destacó la importancia de "dotar de un marco jurídico que dé certeza a nuestras leyes", y que se tomen en cuenta otras variables como la corrupción.