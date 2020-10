Morena exige se excuse un magistrado de votar en caso de México Libre

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) establezca el impedimento del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para intervenir en la discusión y resolución de asuntos sobre la organización México Libre, que aspira a ser partido político.



La petición de excusa para que Reyes no conozca asuntos sobre esa agrupación se basa en supuestos vínculos entre el juzgador con el PAN, al que pertenecieron Margarita Zavala, líder de México Libre, y el expresidente Felipe Calderón, ahora promotores del nuevo partido.



Calderón mismo envió al TEPJF un escrito para descartar vínculos que obliguen al magistrado a excusarse.



El caso concreto sobre el que Ramírez Cuéllar y 2 personas más solicitaron que no participe el magistrado Reyes Rodríguez se refiere a la impugnación de Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre) en contra de la multa por 2.7 millones de pesos por supuestas irregularidades en el financiamiento de sus actividades para convertirse en partido.



De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE) la principal anomalía fue recibir recursos de personas desconocidas, pues no se presentaron recibos fiscales o no se pudo conocer la identidad de los aportantes de 1.2 millones de pesos recibidos mediante la aplicación Clip.



Esa supuesta falta a las reglas de fiscalización fue la que, además de multa, llevó al Consejo General del INE a negar a esa agrupación su registro como partido político.



Ambos casos, la multa y la negativa de registro, serán analizadas en breve por el TEPJF, cuyos magistrados, Reyes Rodríguez y Janine M. Otálora sostuvieron esta semana audiencia de alegatos.







Emplazan al INE por información



Ambos juicios, el que reclama la negativa de registro como partido y la multa impuesta por el INE están en análisis del magistrado José Luis Vargas Valdés, quien emplazó al Instituto a dar información sobre los procedimientos abiertos contra México Libre con el fin de resolver ya los casos.



El pasado martes emplazó a la dirección de prerrogativas y partidos políticos del INE para que entregue en archivo electrónico la base de datos de 138,099 afiliaciones a la organización México libre, que aspira a ser partido político.



Vargas Valdés determinó que ese archivo debe contar con documentación legible y se debe identificar, de ser posible, la fecha de captura de esos registros, “conforme la información recogida en la base de datos de afiliaciones vía APP, que brinda información de cada registro”.



También demandó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE entregue información relativa al estado que guardan las investigaciones sobre supuestas irregularidades sobre la captación de afiliaciones.



De acuerdo al procedimiento abierto, se trata de la supuesta utilización de recursos públicos en la captación de afiliaciones en el palacio municipal y auditorio del Ayuntamiento de Mecatlán, Veracruz, donde se capturaron 557 afiliaciones, 98% de las cuales fueron captadas en un solo día y en un horario comprendido entre las 8:00 y las 16:00 horas, por lo que se presumen violaciones a la ley.