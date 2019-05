Morena frena nuevamente comparecencia de Urzúa

Diputados y senadores de Morena frenaron nuevamente que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, se reuna con legisladores para dar cuenta de los recursos “congelados” del Ramo 12 Salud.Durante la sesión de la Comisión Permanente, a nombre del PRI, en senador Manuel Añorve presentó un Punto de Acuerdo para solicitar “urgentemente” una reunión de trabajo con los titulares de las secretarías de Salud y de Hacienda, para que informen sobre los recortes presupuestales y el desabasto de medicamentos que ya afecta a miles de mexicanos que son atendidos en los diversos centros hospitalarios del sector salud en todo el país.Desde la tribuna el vicecoordinador advirtió que la crisis en ese sector se explica por una serie de decisiones equivocadas del gobierno de la república, por una austeridad mal entendida, mal aplicada y mal planeada, o porque simple y sencillamente la salud de los mexicanos parece no ser relevante en los planes de este gobierno.Por lo que, pidió una reunión formal entre este cuerpo legislativo y los titulares de las dependencias mencionadas para que expliquen la situación actual y las causas del desabasto de medicamentos e insumos en todos los hospitales del país, cuyo presupuesto ha sido reducido desde inicios de año.Consideró que se deben conocer los alcances de la política de austeridad instrumentada por el gobierno federal que ha llevado a una situación de verdadero colapso en institutos de investigación, hospitales de rehabilitación, centros de alta especialidad y en general los programas especiales del sector salud.No obstante que el legislador del PRI solicitó que dicho Punto de Acuerdo fuera considerado de urgente resolución, pero fue turnado a la Tercera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente.Por otra parte, el coordinador de los diputados ciudadanos, Tonatiuh Bravo, presentó un exhorto solicitando una reunión de trabajo con el titular de Hacienda para dar cuenta de los recursos en materia de salud.Señaló que la razón de convocarlo, es para atender la crisis que padece el sector salud por los recortes en esta administración, por 2 mil 300 millones de pesos.La petición, explicó, es para dar seguimiento a la reunión que el pasado 21 de mayo, sostuvieron 11 de los 13 directores de institutos nacionales de salud, con el presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, para exponer las repercusiones de los recursos “congelados”, por 2 mil 464 millones de pesos de enero a la fecha, al afectar el ámbito laboral y la atención a los enfermos por falta de medicamentos.Advirtió que en caso de que al 31 de mayo no haya respuesta a dicha problemática, sería necesario dejar de prestar servicios, toda vez que la reducción presupuestal no permite hacer frente al gasto. Además, los recortes impactan negativamente en 30% de los servicios y separación de 30 por ciento del personal.Como parte de la falta de recursos, el coordinador lamentó que se dejen de atender de manera directa a 3 mil 500 mujeres con cáncer cérvicouterino, de pulmón, de ovario y endometrio en el país. Actualmente el cáncer es la tercera causa de muerte en el país.Antes, en conferencia de prensa, diputados y senadores del PAN solicitaron a las secretarías de Hacienda y Salud, dar a conocer el estado que guarda tanto el proceso de licitación de compra consolidada de medicamentos como el abasto de medicamentos en todo el Sistema Nacional de Salud.