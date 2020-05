Morena manda iniciativa de fideicomisos a la ‘congeladora’

Escuchar Nota

“No estamos proponiendo que desaparezcan los programas, apoyos, recursos, estamos poniendo a revisión la figura… vamos a hacer mesas en parlamento abierto con las comisiones de Hacienda y Presupuesto para tener un análisis serio y responsable”, añadió.

No vamos a dictaminar la iniciativa que extingue los fideicomisos hasta que establezcamos mesas de trabajo con los sectores involucrados. Tendremos un #ParlamentoAbierto para determinar cuál es la mejor manera de administrar los recursos. Actuaremos con mucha responsabilidad 1/3 — Mario Delgado (@mario_delgado) May 22, 2020

Aclaró que por un lado “nos presiona que sí se requiere el recurso para atender las crisis y por otro lado no tenemos condiciones para reformar. Pensamos que se iba a entender rápidamente y no fue así, nos equivocamos. Yo me equivoqué pensé que no iba a tener repercusión y la tuvo y haremos las cosas de una mejor manera de manera que satisfaga a todos”.



que pretendía eliminar 44 fideicomisos entre ellos Fonden y Fidecine.dijo que no legislarán de manera irresponsable en cada uno de los temas y en caso de que se llegue a la conclusión de que el fideicomiso no es la herramienta, esos programas seguirían como se establece en la iniciativa.señaló que con el documento se busca hacer a un lado la opacidad, “sin embargo, ha habido malos entendidos. Es una iniciativa, se va a revisar cada uno de los 44 fideicomisos, se abrirán mesas de trabajo con el gobierno, con los sectores, nuestros diputados aliados, se les va a consultar y lo importante es que se ponga fin a cualquier opacidad, discrecionalidad”.creados por ley, entonces se tiene que modificar la Ley para poderle buscar el nuevo destino o figura, esa era nuestra intención, no hay ninguna mala fe, no queremos lastimar a nadie, queremos eficientar el tiempo”.En el caso del mecanismo para la atención a periodistas… importa demasiado tener este mecanismo. En el tema del Fonden.. necesitamos que se revise individualmente”.