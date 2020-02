‘Morena no está en crisis, sólo en un lío por su dirigencia’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El partido Morena no está en crisis, aunque sí en un lío con respecto a su dirigencia, dijo el diputado Pablo Gómez, quien estimó que no será difícil resolver el entuerto.



Previo a la sesión de apertura del Congreso de la Unión, el legislador de Morena señaló que no hay dos dirigentes en su partido, pues Yeidckol Polevnsky fue electa secretaria general, y asumió como encargada de despacho de la presidencia. No es lo mismo que ser presidenta.



El Congreso que se realizó recientemente nombró a un presidente provisional, explicó Gómez Alvarez, quien destacó que Morena no está en crisis, pues cuando un partido se encuentra en esa condición, sus militantes se van.



Morena es un partido al que muchos quieren ingresar. Uno de los temas internos es hasta dónde y cómo hay que admitir que ingresen los interesados, puntualizó.