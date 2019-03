Morena no organiza abucheos contra gobernadores, es ‘fake news’

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, negó que su partido esté detrás de los abucheos a los gobernadores que acompañan al presidente Andrés Manuel López Obrador en sus eventos; aseguró que no tienen necesidad de acciones como esas y dijo que son fake news."Es absolutamente falso, es algo muy elemental y primitivo que hayan hecho una cosas así, es una fake news, una muy pobre, muy elemental", dijo Polevnsky en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula.La líder nacional de Morena de jactó de la fuerza de su partido y de la popularidad del Presidente, por lo que señaló que no tendrían la necesidad de hacer algo así."No tenemos necesidad de una cosa por el estilo, si actuáramos así habríamos perdido la elección del año pasado, son patadas de ahogado, son básicas y elementales."No lo vamos hacer con un partido que va en crecimiento, cuando tenemos al Presidente más popular en la historia y las encuestas nos ponen a la cabeza".Ante los acusaciones de distintos partidos y gobernadores que han señalado que los abucheos son orquestados por Morena, Yeidckol Polevnsky las desestimó y acusó a la oposición de ser el autor del supuesto documento que pide a los asistentes a los mítines abuchear a los mandatarios, se trata de 'guerra sucia', señaló.Sobre el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien declaró que no volverá acompañar al Presidente a los eventos que no tengan carácter oficial, Polevnsky dijo que el mandatario debe ponerse a trabajar en su estado sobre todo en el tema de la seguridad."El caso de Corral es distinto porque él quiere hacer un bloque opositor. Yo le diría que se ponga a gobernar y no andarse metiendo en otras cosas; que regrese a legislar, cuando uno voltea a ver a Chihuahua vuelves a ver que en temas de seguridad ya se cayó otra vez".