Morena no reinará en NL: Samuel García

El trabajo legislativo de Morena en el Congreso local y las decisiones del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho que los nuevoleoneses no vean a este partido como opción para gobernar Nuevo León en 2021, según expresó el Senador de Movimiento Ciudadano Samuel García.A dos años de la contienda por gubernatura, García fue el candidato con más preferencia electoral, según la encuesta realizada y publicada ayer por Grupo REFORMA."En el centro y sur podrán ser los reyes, pero aquí en el norte no nos gusta la dádiva, los regalos y menos que nos quiten el 80 por ciento de nuestro dinero para terminar allá en becas improductivas", expresó García."La encuesta es contundente de que Nuevo León no es moreno. Los manda a un cuarto lugar y que esa visión que tiene la federación no la comparte Nuevo León", declaró García."Si hacemos una visión holística en el Estado, no veo a un Morena fuerte, menos contundente. Siempre está dividido en el Congreso".También dijo que su posición arriba de las preferencias del electorado se debe, en parte, al voto joven."Creo que gran parte de esa encuesta son jóvenes que están de cómo se hace política, de un Gobierno Federal retrógrada que piensa en los ochentas, no en el 2040", externó.Además expresó que el desempeño de Morena en el Estado y el País no tiene satisfechos a los ciudadanos, por lo tanto en vez de festejar podría reflexionar.Esto, luego de que López Obrador convocó a otro festejo el próximo 1 de julio en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar un año de su triunfo y el del partido de las pasadas elecciones federales."Felicidades los que quieran festejar, yo les pediría que reflexionen", expresó García.