Morena pide a CNTE acuerdo por reforma educativa

El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dijo que el memorándum firmado este martes por el presidente Andrés Manuel López Obrador es una muestra más de la voluntad para abrogar la reforma educativa de 2013, por lo que urgió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a alcanzar un acuerdo antes del 30 de abril para “que no quede ni una coma de la reforma de Peña Nieto”.Sostuvo que el Ejecutivo Federal ha hecho todo lo que está en sus manos y en sus facultades para no aplicar más la “reforma punitiva” y dijo que ahora está en manos de los maestros asumir lo que sería una victoria histórica por sus derechos.El también presidente de la Junta de Coordinación Política en el Palacio de San Lázaro llamó así a los maestros “a saber ganar”, pues cada lucha tiene sus victorias y ésta es una muy importante para el magisterio.“Es la gran oportunidad de que décadas de lucha del magisterio se coronen con una victoria que sería una reforma constitucional que le da los mayores derechos en la historia de nuestro país al magisterio y abre la puerta para una mejor educación en nuestro país”, subrayó.El legislador insistió en que el memorándum de López Obrador representa un esfuerzo para acabar con el capítulo de persecución y castigo a los maestros del país.“El memorándum firmado hoy por el Presidente de la República para detener dentro del gobierno la aplicación de la mal llamada reforma educativa es una muestra más de la voluntad del Ejecutivo para terminar con este capítulo ominoso para la educación en México y para los maestros del país”, dijo.Delgado emplazó al magisterio a llegar un acuerdo antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, el próximo 30 de abril, y se pueda tener un texto constitucional que entierre por completo la mal llamada reforma educativa.“Los emplazo para que antes del 30 de abril lleguemos a un texto que permita tener la mayoría calificada para reformar la Constitución y que no quede ni una coma de la reforma de Peña Nieto”, expresó.Indicó que aun cuando el memorándum presidencial ayudará a dejar de perseguir a los maestros, también es importante avanzar en la reforma constitucional que derogue para siempre las evaluaciones punitivas, la persecución al magisterio y se pongan las bases para una educación integral en todos los niveles y para todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes.