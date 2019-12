Morena pierde millones de votos; advierten riesgo en comicios 2021

"No merecen continuar en el cargo, porque han sido corresponsables de haber entregado las candidaturas que fracasaron este 2019 a personajes indeseables y hasta panistas o priistas, aplastando la aspiración legítima de morenistas competitivos”, señaló.

"Con estos resultados a cuestas, la mejor contribución que pueden hacer ambas dirigentes es renunciar por dignidad y por decoro, por su impericia y por la manipulación de las candidaturas a modo de sus muy personales intereses”, remarcó.

"No permitiremos que sigan entregando a Morena de pechito a nuestros adversarios, porque con ellas al frente, seguro perderemos la mayoría en la Cámara de Diputados en el 2021, que debe ser la prioridad electoral para darle certeza al gobierno federal”, manifestó.

El aspirante a la dirigencia nacional deadvirtió que el partidoy responsabilizó de dicha debacle a la actual dirigente, Yeidckol Polevnsky, así como a Bertha Luján.Aseveró que ante ese panorama, si el instituto político continúa en manos de Polevnsky está asegurada la derrota morenista para los procesos electorales de 2021.Por ello, manifestó que solicitará alque no otorgue una prórroga a los actuales liderazgos del partido.Rojas Díaz Durán insistió que lo más indicado es que en abril del año próximo se lleven a cabo las renovaciones de los comités nacional y estatales, a través del método de encuestas.Aseveró que de no obtener el triunfo en los comicios de 2021, entonces acabarán con la Cuarta Transformación para 2024, echando por la borda las esperanzas que generaron en millones de mexicanos.Rojas Díaz Durán señaló que por culpa dey delas preferencias hacia Morena cayeron hasta 20 puntos, lo que implica la pérdida de 10 millones de sufragios.Dijo que los militantes morenistas no permitirán que acaben con el partido, por lo que remarcó que urge el cambio en la dirigencia.