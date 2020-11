Morena presentó firmas de muertos para consulta popular contra ex presidentes

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que Morena presentó firmas de apoyo a la consulta popular sobre juicio a ex Presidentes de personas muertas y de gente que no autorizó el uso de su nombre.



Por medio de un comunicado, el INE indicó que entregó un informe sobre verificación de firmas al Senado, solicitado por Yeidckol Polevnsky.



En el informe se establece que, con corte al 7 de octubre, la Lista Nominal era de 91 millones 200 mil ciudadanos y los promoventes deberían demostrar el apoyo del 2% de esa Lista Nominal, lo que representa 1 millón 825 mil inscritos.



Derivado de la verificación realizada, Polevnsky presentó 69 mil 254 firmas y logró 55 mil 930 apoyos en la Lista Nominal, lo que representa el 0.06 por ciento.



Es decir, 13 mil 324 firmas no se identificaron.



Se detectó que 801 registros presentados ya habían sido excluidos de la Lista Nominal de Electores, de los cuales 194 fueron dados de baja por defunción y 550 por cancelación de trámite.



Asimismo, existieron otros 2 mil 592 registros repetidos o duplicados.



Además, el Instituto Nacional Electoral realizó un ejercicio muestral en el que seleccionó a 850 ciudadanos firmantes para visitarlos y constatar su apoyo efectivo a esta consulta.



De estas personas seleccionadas, el INE entrevistó a 529, resultando que 360, el 68.05 por ciento, manifestó haber apoyado la solicitud de consulta popular y 169, 31.95 por ciento, dijo que no.



El documento da cuenta de las actividades que se desarrollaron en cumplimiento de la verificación que debe realizar el INE, de conformidad con la normatividad respectiva y de los "Criterios del Registro Federal de Electores en materia de verificación del apoyo ciudadano para la Consulta Popular".



El informe fue remitido por el Secretario Ejecutivo al presidente de la Cámara de Senadores, Eduardo Ramírez Aguilar, el pasado viernes 6 de noviembre.