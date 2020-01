Morena pretende eliminar partidos: PRI

Escuchar Nota

“Ellos tratan de cerrar toda la posibilidad de crecimiento a otros partidos. Nosotros, el PRI, fuimos los que impulsamos el pluripartidismo, la pluralidad, porque es bueno escuchar todas las voces en los congresos”, sostuvo Martha Loera Arámbula, secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI.



“No está bien que ellos no quieran que haya pluralidad de opiniones, porque eso es lo que da equilibrio a las decisiones en las cámaras y en la fiscalización de recursos. Siempre es sano que haya varios partidos y si los debilitas a todos, se va a oír una única voz. Sería como retroceder”.



“Creo que la intención no va en el sentido de cuidar el recurso, más creo que va en el sentido de acallar la voz de otras opiniones diferentes a las de quien gobierna”.



El PRI rechaza la iniciativa de Morena de bajar el 50% de los recursos destinados a partidos, porque más allá de buscar disminuir costos, lo que le interesa es reducir a la oposición, eliminar partidos y a las voces críticas.Calificó como positivo el argumento de Morena, que propone reducir el financiamiento a los partidos por motivos de austeridad, sin embargo, hay otro fondo.¿Eliminar partidos? “Me late que sí, se me hace que sí… nada más vean ustedes a su gremio, si alguien habla mal, dice algún señalamiento o puntualiza algo, inmediatamente lo dan de baja en los medios de comunicación”.En Morena, indicó, no hay tolerancia a la crítica y así se corre el riesgo de perder la perspectiva de la realidad y de no ser objetivos.