Morena propone cobrar impuestos a plataformas digitales

El diputado de Morena y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara baja, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso someter a una mayor regulación y gravar los ingresos de las plataformas digitales internacionales.Ramírez Cuéllar recomienda imitar el plan del gobierno francés, de imponer un impuesto del tres por ciento sobre los ingresos en el país de gigantes tecnológicos como lo son Google, Facebook y Amazon.En este sentido, el legislador afirmó: "Este es un pendiente legislativo que debe impulsarse”, y sugirió incluirlo en la próxima reforma de las haciendas públicas en el país, como una manera de “evitar la evasión y elusión en este tipo de negocios”.El diputado federal de Morena detalló que "el SAT no ha podido cobrar a las empresas multimillonarias extranjeras dedicadas al comercio electrónico el Impuesto Sobre la Renta (ISR), a pesar de los altos ingresos que éstas perciben, porque en nuestra legislación este impuesto se cobra a residentes fiscales y éstas plataformas no están establecidas en México”.Dij que “tan sólopor publicidad digital, de acuerdo con la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC), empresas como YouTube, Facebook o Twitter, en nuestro país, tuvieron ingresos en 2018 de poco más de mil 505 millones de dólares, en tanto que la plataforma Mercado Libre alcanzó los 109.1 millones de dólares”.Acusó que "según la Asociación de Internet Mx (AMIPCI), las ventas por internet, de servicios de turismo en México, aportaron el 56 por ciento de los ingresos del comercio electrónico nacional, por lo que considero que las plataformas internacionales seguramente obtienen ganancias más rentables, que desde luego no son acordes con lo que pagan al fisco”.Alfonso Ramírez Cuéllar apuntó que los impuestos que se cobran (ISR, IVA y IETU) al comercio electrónico, “no sólo presentan problemas de recaudación por domicilios fiscales establecidos fuera del país, sino también por evasión fiscal, ya que algunas operaciones realizadas en este campo se están escapando de la tributación efectiva del IVA, ya sea por facturación falsa o por un registro menor al real en las compras, dañando con ello las finanzas públicas”.Comentó que "recientemente el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, publicó que tan solo en 2016, la tasa de evasión fiscal en México representó 2.6 por ciento del PIB, lo que significó que el gobierno no recaudó alrededor de 510 mil millones de pesos, por lo que hay argumentos sólidos para convencer a los detractores de la necesidad de hacer modificaciones tributarias a la Ley en nuestro país”.También recordó que hace dos años, la Ciudad de México y Quintana Roo signaron un convenio con Airbnb para que la plataforma pagara un impuesto del tres por ciento para cumplir con sus obligaciones fiscales, lo que señaló, abre la posibilidad y oportunidad incluso a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que genere condiciones de competencia con el resto de las plataformas.