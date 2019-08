Morena se prepara para próximas elecciones

El senador de la República, Armando Guadiana Tijerina, dejó en claro que Morena no se cerrará a la posibilidad de contender con un candidato externo para la elección de Diputados Locales, por lo que en estos momentos se analizan perfiles de ciudadanos con prestigio y capacidad de liderazgo.Declaró que los actos a favor de los ciudadanos son los que hablan y dan testimonio del trabajo que cada persona realiza a favor de su comunidad desde su trinchera, es por ello que Morena no se cierra a la posibilidad de que sea una persona externa al partido la que enarbole las banderas de la justicia y democracia, pero sobre todo que refrende los principios básicos del partido, que son no robar, no mentir y no traicionar.Resaltó que como organismo político requieren de gente capaz, buena, con valores éticos y morales, que son las bases de un buen dirigente.El senador de la República aprovechó su visita a esta frontera para realizar la presentación de un informe de actividades.