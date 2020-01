Morena será el apoyo más grande del presidente: Ramírez Cuéllar

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Aun cuando la disputa legal por la dirigencia de Morena no ha sido resuelta por la máxima autoridad electoral del país, el diputado con licencia Alfonso Ramírez Cuéllar dio por hecho que él es el legítimo presidente electo de esa fuerza política y por lo tanto no llevará a su partido a acumular "miles de horas en tribunales".



Por el contrario, aseguró que "sacará a su partido del marasmo" en el que se encuentra a fin de acompañar la transformación de país que encabeza el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, así como ir "al auxilio y al apoyo" de los alcaldes y síndicos" para cumplir con lo prometido en el 2018.



"Vamos a sacar a Morena del marasmo, vamos a ir a atender al militante más modesto que está en los barrios y en las colonias de las zonas urbanas; también nos vamos a dirigir con aquellos que viven en las zonas indígenas y en comunidades rurales de este país" para invitarlos a incorporarse a las distintas estructuras distritales y estatales de Morena.



Desde la sede nacional de Morena en la calle de Santa Anita número 50 en la colonia Viaducto Piedad, Ramírez Cuéllar anunció que el próximo 5 de febrero al Instituto Nacional Electoral (INE) para entrar en contacto con el consejero presidente, Lorenzo Córdoba para registrar a la nueva integración del comité ejecutivo nacional del partido.



"Morena se va a convertir en uno de los grandes apoyos, el apoyo más importante que va a tener el presidente de la República (...) soy el presidente del comité ejecutivo nacional electo y tenemos que cumplir porque así nos manda la ley (...) ya hemos definido la fecha para estar todos los militantes del país, las autoridades que nos quieran acompañar (...) el próximo miércoles 5 de febrero en las instalaciones del INE, esto es lo que por ley debemos hacer", explicó.



También, dijo que buscará reunirse con quienes han manifestado su deseo de dirigir a Morena para encontrar un consenso respecto al método de elección de dirigentes con el propósito de que en tres años Morena salga fortalecida.



"La militancia está harta, los miembros de Morena están hartos de que llevemos casi siete mil horas en los tribunales, un día sí y otro también, la vida de Morena no puede pasarse en la barandilla, en los juzgados, en los tribunales" aseveró al presumir que tuvo el apoyo de la mayoría de su partido.



Además, dijo que trabajará con todos los partidos políticos para reducir el excesivo financiamiento público.



Precisó que su deseo es lograr el acuerdo en febrero de este año y así poder realizar una reforma a la constitución política en ese rubro.



Al ofrecer su primera conferencia de prensa después del cuestionado congreso nacional extraordinario del domingo pasado, en el que Yeidckol Polenvsky, también resultó electa secretaria general en funciones de presidencia, Ramírez Cuéllar apareció en compañía de todo el Comité Ejecutivo Nacional.